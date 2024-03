Égypte-UE : Meloni salue le rôle de l'Italie contre la crise migratoire

La cheffe du gouvernement italien a salué dimanche au Caire, le rôle joué par son pays dans ce qu'elle a décrit comme un "nouveau modèle de coopération entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée". C’était à l’issue de la signature d’un accord entre l’Europe et l’Egypte.

"La déclaration commune que l'Égypte et l'Union européenne ont adoptée est un pas important vers le développement d'un véritable partenariat, capable de relever, de manière intégrée, tous les défis complexes de notre époque, qu'il s'agisse des défis régionaux, du développement ou de l'immigration clandestine.'', a déclaré Giorgia Meloni.

L’Europe s’engage à aider l’Egypte à sécuriser ses frontières notamment avec la Libye, un point de transit important pour les migrants. Selon les autorités égyptiennes, leur pays compte environ 9 millions de migrants, dont 480 000 sont des réfugiés et des demandeurs d'asile enregistrés auprès de l'agence des Nations unies pour les réfugiés.

Dimanche dans la capitale égyptienne, la Première ministre italienne a présenté sa recette pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine.

"Nous devons continuer à travailler dur pour parvenir à un protocole d'accord capable de jeter les bases d'une nouvelle page, je dirais même historique, de nos relations, en approfondissant notre dialogue politique, en travaillant ensemble pour nos économies respectives. Et comme tous mes collègues l'ont dit avant moi, c'est aussi le meilleur moyen de faire face au problème de l'immigration clandestine et de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. La meilleure façon est de réaffirmer le droit des citoyens du continent africain à ne pas immigrer vers l'Europe, et c'est quelque chose que nous ne pouvons faire qu'avec le développement, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui", a expliqué Giorgia Meloni.

L'Union européenne a sorti le chéquier au Caire. Elle a annoncé une aide de 8 milliards de dollars en faveur de l’Egypte dont l’économie broie du noir.