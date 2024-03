Le Kenya suspend le déploiement de policiers en Haïti

Le Kenya suspend son projet de déploiement d'au moins 1 000 policiers en Haïti à la suite des violences sans précédent qui ont éclaté dans ce pays des Caraïbes et de l'annonce par le Premier ministre Ariel Henry qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel aurait été créé, a déclaré mardi un responsable kenyan.

Le Kenya avait accepté en octobre dernier de diriger une force de police internationale autorisée par l'ONU en Haïti, mais la plus haute juridiction du pays a jugé en janvier que cette décision était inconstitutionnelle, notamment en raison de l'absence d'accords réciproques sur de tels déploiements entre les deux pays.

Le président du Kenya, William Ruto, a déclaré qu'il avait assisté, avec M. Henry, à la signature des accords réciproques entre le Kenya et Haïti le 1er mars, ouvrant ainsi la voie au déploiement.

Selon ce plan, la police multinationale soutenue par l'ONU et dirigée par des officiers kenyans devait aider à réprimer la violence des gangs qui sévit depuis longtemps en Haïti. Mais la violence s'est fortement intensifiée depuis le 29 février, des tireurs ayant incendié des postes de police, fermé les principaux aéroports internationaux et fait une descente dans les deux plus grandes prisons du pays, libérant plus de 4 000 détenus.

Des dizaines de personnes ont été tuées et plus de 15 000 sont sans abri après avoir fui les quartiers envahis par les gangs. La nourriture et l'eau se raréfient et le principal port de la capitale, Port-au-Prince, reste fermé, bloquant des dizaines de conteneurs contenant des fournitures essentielles.

De retour d'un voyage au Kenya où il s'était rendu pour sauver les plans de déploiement du pays africain, M. Henry a été exclu de son propre pays et est resté à Porto Rico depuis la semaine dernière.

"Il est vrai que le déploiement prévu de policiers a été suspendu", a déclaré mardi le secrétaire principal aux affaires étrangères du Kenya, Koriri Sing'oei. "Il y a eu un changement fondamental dans les circonstances en Haïti en raison de l'effondrement complet de la loi et de l'ordre", a ajouté M. Sing'oei.

L'annonce faite mardi par M. Henry qu'il démissionnerait une fois qu'un conseil présidentiel de transition aurait été créé indique qu'il se plie à la pression internationale pour faire place à un nouveau leadership dans le pays submergé par des gangs violents.

M. Henry s'est exprimé après que les dirigeants des Caraïbes et le secrétaire d'État américain Antony Blinken se sont réunis en Jamaïque pour discuter d'une solution à la spirale de la crise haïtienne. "Le gouvernement que je dirige se retirera immédiatement après l'installation du conseil", a déclaré M. Henry dans une déclaration enregistrée.

Sing'oei a déclaré qu'en l'absence d'une administration claire en Haïti, il n'y a pas d'ancrage pour une force de police internationale. Par conséquent, le gouvernement kenyan attendra l'installation d'une nouvelle autorité en Haïti avant de prendre d'autres décisions sur son déploiement.

Lundi, le ministre kenyan de l'Intérieur, M. Kindiki Kithure, a déclaré que les agents sélectionnés pour se rendre en Haïti étaient prêts et attendaient d'être déployés après que les exigences de la Cour suprême en matière d'accords bilatéraux aient été satisfaites.

Les détracteurs de M. Henry, qui a prêté serment en tant que Premier ministre deux semaines après l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, affirment qu'il n'a jamais été élu par le peuple ou le Parlement, qui reste inexistant après l'expiration du mandat des derniers sénateurs en janvier 2023.

Haïti n'a donc plus aucun élu.