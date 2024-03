Haïti : le PAM craint une aggravation de la crise alimentaire

Dans cet abri pour familles déplacées de la capitale Port-au-Prince, des centaines de personnes se battent pour avoir à manger. La situation est « critique » selon Jean Martin Bauer, le directeur du Programme alimentaire mondial pour Haïti, qui alerte sur l’une des crises alimentaires les plus graves du monde. Près de 45 % de la population Haïtienne se trouve dans une situation d’insécurité alimentaire aiguë :

"Le seuil de référence de l'insécurité alimentaire en Haïti est de 4,35 millions de personnes. C'est un chiffre énorme pour un pays de 11 millions d'habitants, un chiffre énorme. L'année dernière, nous avons apporté une aide alimentaire essentielle à 2 millions d'entre eux - nous donnons la priorité aux plus vulnérables. Ceux qui m'inquiètent le plus, ce sont les 1,4 million de personnes qui sont à deux doigts de la famine. Nous concentrons donc nos efforts pour aider ce groupe et, au sein de ce groupe, les personnes déplacées sont les plus vulnérables", a fait valoir le directeur du PAM-Haïti.

La violence terrifiante des gangs anti-gouvernementaux qui affrontent la police dans les rues a paralysé l'économie et aggravé une situation déjà très difficile, avec 15 000 personnes supplémentaires déplacées au cours du premier week-end de mars, ce qui porte à 360 000 le nombre total de personnes déplacées en Haïti, selon les Nations unies.

Malgré une apparente accalmie de la violence ces derniers jours, les gangs contrôlent toujours 80 % du territoire de la capitale.

Outre les difficultés et les dangers liés à la distribution de nourriture dans des rues qui ne sont toujours pas sécurisées, la fermeture des ports et des aéroports suscite des inquiétudes, car elle pourrait perturber encore davantage l'acheminement des vivres.