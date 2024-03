Iles Canaries : 2 morts et 38 rescapés sur un bateau de migrants

Les sauveteurs maritimes espagnols ont déclaré avoir sorti 38 personnes vivantes et récupéré les restes de deux autres personnes d'un bateau de migrants parti d'Afrique de l'Ouest et qui tentait d'atteindre les îles Canaries.

Le bateau a été repéré par un navire marchand à 140 km au sud de Gran Canaria lundi soir.

Quatre personnes dans un état critique ont été évacuées vers un hôpital à bord de deux hélicoptères, tandis que 34 autres ont été transportées par bateau jusqu'au port d'Arguineguín, a indiqué le service de sauvetage maritime espagnol. Parmi les survivants figurent sept femmes.

Les autorités espagnoles sont confrontées à un afflux de migrants et de réfugiés d'Afrique de l'Ouest qui atteignent l'archipel, tremplin vers l'Europe continentale.

Près de 12 000 personnes fuyant la pauvreté, les conflits et l'instabilité en Afrique de l'Ouest sont arrivées aux Canaries au cours des deux premiers mois de l'année, selon le ministère espagnol de l'Intérieur, soit plus de six fois le nombre enregistré au cours de la même période l'année dernière.

La plupart des migrants partent de la côte mauritanienne sur des bateaux de pêche artisanale appelés pirogues et naviguent pendant plusieurs jours contre les vents violents et les courants de l'Atlantique. Si des milliers de personnes ont survécu à ce voyage risqué, beaucoup meurent ou disparaissent en cours de route et les restes sont parfois rejetés de l'autre côté de l'Atlantique.

La semaine dernière, deux pirogues qui avaient quitté la Mauritanie pour se rendre en Espagne ont été retrouvées à la dérive à des centaines de kilomètres de là, près de l'archipel du Cap-Vert, après avoir échoué à atteindre leur destination, selon la police. Onze survivants ont été sauvés d'un bateau et cinq autres du second bateau, mais une personne est décédée plus tard. Cinq corps ont également été retrouvés et des dizaines d'autres auraient été perdus en mer.