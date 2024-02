Le Kenya et l'Éthiopie souhaitent renforcer leurs liens

Au deuxième jour de sa visite d'État à Nairobi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a soutenu que l'Éthiopie et le Kenya partageaient les mêmes aspirations à des relations pacifiques et qu'il souhaitait maintenir des liens forts avec le Kenya pour faire face aux difficultés que rencontrent les deux pays.

" Nous avons beaucoup de problèmes en Éthiopie et au Kenya. Nous ne voulons pas en rajouter. Nous préférons résoudre les problèmes des uns et des autres afin d'élever le niveau économique des deux pays et d'être des pays exemplaires aux yeux des autres frères africains." , a-t-il déclaré, lors d'un déjeuner organisé par le président kenyan William Ruto.

L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland le 1er janvier, un document qui a ébranlé la Somalie. Cette dernière considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire et ses autorités ont promis le déclenchement d'une guerre suite à la signature de ce document. De son côté, le Somaliland fait valoir que l'Éthiopie a accepté de reconnaître son indépendance en échange d'un port naval.

Le projet d’Abiy Ahmed avec le Somaliland avait suscité des tensions dans la région, la Somalie ayant entrepris de former une coalition avec d’autres pays pour faire pression sur Addis-Abeba et annuler cet accord.

M. Ahmed a ajouté que les liens bilatéraux entre les deux pays constituaient un modèle qui permettrait de "libérer l'Afrique sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique".