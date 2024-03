Irak : le cimetière chrétien millénaire d'Umm Khashm en péril

Dans la province irakienne de Najaf , le cimetière d'Umm Khashm est un site historique qui témoigne de la richesse et de la diversité du patrimoine national .

Découvert en 1986, l'ancien cimetière du district d'al-Hira est considéré comme l'un des plus grands et des plus anciens cimetières chrétiens en dehors du Vatican. Selon les autorités irakiennes, ce cimetière serait vieux de 1 800 ans.

Aqeel Ghaleb, du département irakien des antiquités, explique que les chrétiens d’Irak ont enterré leurs défunts sur ce site de génération en génération, perpétuant la tradition funéraire de la terre sacrée d'Al-Hira : "Al-Hira était une région habitée par une communauté appelée "al-obbad" (les adorateurs), dont la plupart étaient chrétiens. Les cimetières chrétiens sont comme un témoin vivant qui raconte l’histoire de la civilisation et de la diversité culturelle. Citons notamment le cimetière chrétien d'al-Manabir et le cimetière d'Umm Khashm. Ce dernier est considéré comme l'un des plus grands cimetières chrétiens du Moyen-Orient et pourrait atteindre voire égaler le statut du cimetière chrétien du Vatican".

Au lendemain de l'invasion américaine en 2003, les pilleurs ont pris le cimetière pour cible, et se sont emparés d’objets de valeur datant de plusieurs siècles, ainsi que d'objets personnels tels que des croix ou des bouteilles en verre contenant du parfum et de l'huile sacrée.

L’archéologue Waqas Muhammad accuse les gouvernements irakiens successifs d’avoir mis en péril ce site, mais aussi de négliger son potentiel en tant que ressource économique et éducative importante : "Malheureusement, cette zone a été profanée par les voleurs d'antiquités qui procédaient à des fouilles sauvages et illégales. Depuis 2003, le cimetière subit des exhumations terrifiantes et les antiquités sont acheminées clandestinement vers des destinations inconnues. Nous regrettons profondément que le gouvernement__néglige ce cimetière et ne protège pas ces antiquités."

Les tombes du cimetière, dont la construction varie de l'urne en poterie au cercueil en poterie en forme de pignon, offrent une fenêtre sur les pratiques funéraires et les croyances des anciennes communautés chrétiennes d'Irak.