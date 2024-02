Soudan : le général al-Burhane en quête de soutien en Libye

Le chef du Conseil souverain du Soudan Abdelfattah Al Burhan est en visite en Libye pour des entretiens avec le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale, Abdul Hamid Dbeibah.

Cette visite s’incrit dans le cadre d’une initiative visant à "établir la paix et un cessez-le-feu " entre l’armée soudanaise et les forces de soutien rapide.

"Nous avons souligné et annoncé notre soutien (au Soudan) en prenant en compte les résultats de la réunion de Djedda, qui a rassemblé les parties rivales soudanaises en mai dernier, car il s'agit d'une étape très importante pour mettre fin à la guerre et pour instaurer la stabilité au Soudan", a déclaré Mohamed al-Menfi, chef du Conseil présidentiel libyen, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leur rencontre.

Le dirigeant soudanais a déclaré que la Libye joue un rôle "positif"au Soudan, affirmant qu’il est important de renforcer la coopération bilatérale pour surmonter les défis économiques et politiques :

"Nous avons convenu de renforcer nos relations avec la Libye dans différents domaines, qu'il s'agisse de l'économie, de la politique ou de l'armée. La Libye a toujours eu des positions respectueuses à l'égard du Soudan et du peuple soudanais. Nous souhaitons maintenir cette relation en utilisant les mécanismes existants et ceux qui seront mis en place à l'avenir. Je ne dis pas que les circonstances sont similaires, mais nous devons coopérer afin d'alléger les souffrances que nos peuples endurent, de rétablir la stabilité et de permettre à nos peuples de vivre une vie agréable sans aucune intervention négative de la part de l'une ou l'autre des parties".

Les précédentes tentatives de médiation entre l'armée soudanaise et et les forces de soutien rapide, menées par Riyad et Washington, n'ont pas stoppé les combats.

Les Nations Unies ont annoncé vendredi que les combats entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont fait 13 900 morts et déplacé plus de 8 millions de personnes.