Somalie : les USA vont construire 5 nouvelles bases militaires

Les États-Unis vont construire jusqu'à cinq bases militaires pour l'armée somalienne dans le cadre d'un projet visant à renforcer les capacités de l'armée nationale somalienne face aux menaces permanentes d'un groupe extrémiste.

Le ministre somalien de la Défense et le chargé d'affaires américain ont signé un protocole d'accord jeudi à Mogadiscio, la capitale somalienne.

Cet accord intervient à un moment où la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, connue sous le nom d'ATMIS, réduit sa présence dans le pays.

Les nouvelles bases seront associées à la brigade Danab de l'armée somalienne, créée en 2017 à la suite d'un accord entre les États-Unis et la Somalie visant à recruter, former, équiper et encadrer 3 000 hommes et femmes de toute la Somalie afin de mettre en place une solide capacité d'infanterie au sein de l'armée somalienne. La brigade a joué un rôle essentiel en tant que force de réaction rapide dans les efforts visant à repousser le groupe extrémiste al-Shabab.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a autorisé la réduction de la force de maintien de la paix en Somalie, et le gouvernement somalien affirme qu'il progresse dans l'amélioration de la sécurité.

Cependant, al-Shabab continue de mener des attaques sporadiques dans toute la Somalie, y compris dans les lieux publics. La dernière attaque du groupe, un incident à l'intérieur d'une base militaire à Mogadiscio, a tué quatre soldats émiratis et un officier militaire bahreïni.