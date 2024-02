L'hommage des Emirats arabes unis à leurs soldats tués en Somalie

Les Émirats arabes unis ont organisé dimanche 11 février, une cérémonie d’hommage pour trois soldats émiratis tués la semaine dernière dans la capitale somalienne par Al-Shabaab, un groupe militant lié à Al-Qaïda.

Dans un communiqué de presse, le groupe a revendiqué l'attaque qui a tué les 3 soldats et un officier militaire bahreïni, qui étaient en mission de formation à la base militaire Général Gordon à Mogadiscio. Il a également qualifié les Émirats arabes unis d' "ennemis” de la charia islamique pour avoir soutenu le gouvernement somalien dans ses efforts de lutte contre Al-Shabaab.

Pour l'agence de presse gouvernementale des Émirats arabes unis, WAM, il s’agit d'un "acte terroriste". Un quatrième soldat est décédé plus tard alors qu'il rentrait aux Émirats, a indiqué WAM. L'agence de presse a également déclaré que les personnes tuées sont un colonel, deux adjudants et un caporal.

La Somalie a suscité un vif intérêt de la part des États du Golfe depuis la crise diplomatique du Qatar qui a frappé la région pendant plusieurs années et qui a vu quatre pays, dont les Émirats arabes unis, boycotter Doha dans le cadre d'un différend politique.

Ces dernières années, les Émirats arabes unis ont investi de plus en plus dans les ports d'Afrique de l'Est, notamment dans la région du Somaliland. La sécurisation de la Somalie intéresse de plus en plus les Émirats concernant la sécurité dans le golfe d'Aden et la mer d'Oman, notamment en raison de la reprise de la piraterie somalienne.

La cérémonie d’hommage s’est faite en présence de Anwar Gargash, un diplomate émirati de haut rang. Il a présenté ses condoléances aux personnes tuées et a souhaité un bon rétablissement aux blessés.