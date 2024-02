Kenya : 21 rhinocéros noirs relocalisés dans une réserve à Laikipia

Vingt-et-un rhinocéros noirs de l'Est ont été transférés dans un nouveau sanctuaire à Laikipia au Kenya. Ils ont été capturés le mois dernier par Le Kenya Wildlife Service et ses partenaires.

Il s'agit du projet de relocalisation de rhinocéros le plus important du Kenya à ce jour. Le projet a mobilisé des efforts méticuleux pour suivre, repérer et déplacer cette espèce en danger d'extinction vers un nouveau lieu de résidence.

Leur nouvel habitat est un vaste territoire de 23 471 hectares, dont plus de 10 000 sont consacrés exclusivement à la conservation de ce mammifère terrestre.

Après quelques jours de transport, les 21 rhinocéros ont été libérés de leurs conteneurs pour s’installer à la réserve de Loisaba qui est située dans la région de Laikipia. Cette réserve a été témoin du tragique braconnage des rhinocéros noirs, il y a un demi-siècle.

En effet, "cela fait des décennies que les rhinocéros ne vivent plus ici. Il y a près de 50 ans, leur nombre a été gravement affecté par le braconnage", déplore Daniel Ole Yiankere, responsable de la sécurité chez Loisaba Conservancy.

Le Kenya compte aujourd’hui près de 1000 rhinocéros noirs, selon le département de la faune. C’est la troisième plus grande population de rhinocéros noirs au monde derrière l’Afrique du Sud et la Namibie.

"Aujourd'hui, notre objectif est de rajeunir ce paysage et de permettre aux rhinocéros de se reproduire afin de redonner à leur population sa splendeur d'autrefois", déclare Daniel Ole Yiankere.

"Une fois que la capacité de charge écologique maximale est atteinte, le taux de reproduction diminue. Par conséquent, en retirant certains animaux, nous nous attendons à ce que la population de rhinocéros augmente dans ces zones. Ensuite, nous réintroduisons cette population fondatrice d'au moins 20 animaux dans de nouvelles zones et nous nous attendons à ce que la croissance de la population se poursuive avant qu'elle n'atteigne la capacité de charge écologique", explique David Ndeere, chercheur au Kenya Wildlife Service.

Le gouvernement du Kenya a lancé en 2022 un plan de rétablissement et d’action pour le rhinocéros noirs afin d’étendre son territoire à Laikipia et Tsavo et d’atteindre les 2 000 rhinocéros d’ici 2030 pour assurer la survie de l’espèce.