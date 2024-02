Le Sénégal sous le choc après le report de l'élection présidentielle

L'annonce de la validation du report de l'élection présidentielle et de la prolongation du mandat du président Macky Sall par l'Assemblée nationale a provoqué un véritable séisme au Sénégal.

Cette décision suscite une vive réaction au sein de la population, partagée entre incompréhension et frustration.

"Comme des milliers de Sénégalais, j'ai un sentiment de frustration parce qu'on ne s'attendait pas à voir Macky Sall reporter les élections. On doit considérer ça comme un coup d'État constitutionnel," a déclaré Adama Keneme, un habitant de Dakar, exprimant ainsi le sentiment généralisé de déception.

Cette décision inattendue renforce le sentiment de trahison chez de nombreux citoyens.

_"_J'avais une déception, mais cette déception est encore plus forte parce que Macky Sall nous avait dit avoir verrouillé la Constitution et personne ne pourra y toucher quoi qu'il arrive. Lorsqu'il a voulu ramener son mandat à cinq ans, il est allé voir le Conseil constitutionnel pour qu'il décide. Mais là, il se tourne vers l'Assemblée nationale pour ce dossier. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec les Sénégalais. Macky Sall est en train de jouer avec les Sénégalais et c'est quelque chose de très grave," a souligné Lamine Dia, un autre résident de Dakar, exprimant ainsi sa profonde déception.

Cette décision, bien que prévisible ces dernières semaines, a néanmoins choqué les Sénégalais.

Selon le Dr Mouhamed Alimou, spécialiste en sciences politiques, cette démarche du régime actuel est loin d'être démocratique, frôlant même les pratiques autoritaires. Il estime que le modèle démocratique tant vanté du Sénégal est en train de s'effriter, et appelle à une réinvention de ce modèle.

Le vote de l'Assemblée nationale laisse planer une grande incertitude, et de nombreux citoyens redoutent la réaction de l'opposition.

La plupart de ses dirigeants ont d'ailleurs appelé à la mobilisation pour faire face à ce qu'ils qualifient de forfaiture.