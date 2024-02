Sénégal : la police réprime des manifestants après le report des élections

La police a procédé à des arrestations et a tiré des gaz lacrymogènes sur des partisans de l'opposition lors de manifestations dimanche contre la décision du président Macky Sall de reporter les élections sénégalaises du 25 février, alors que les députés se préparaient à débattre d'un projet de loi officialisant le report.

Les manifestants se sont rassemblés dans la capitale, Dakar, après que les principales figures de l'opposition et les candidats à l'élection présidentielle ont rejeté l'annonce du report des élections faite samedi. Les leaders de l'opposition avaient appelé les citoyens à défendre la démocratie, alors que la CEDEAO, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, prône le dialogue.

Parmi les personnes arrêtées lors des manifestations dans la capitale figurent l'ancienne Premier ministre Aminata Touré et Anta Babacar Ngom, l'un des candidats à l'élection présidentielle.

Le gouvernement a coupé le signal de la chaîne de télévision privée Walf, qui retransmettait les manifestations en direct. Le Comité mondial pour la protection des journalistes a condamné la coupure du signal dans un message publié sur le réseau social X, exhortant les autorités sénégalaises à veiller à ce que "les journalistes puissent travailler sans entrave".

Les analystes estiment que la crise au Sénégal met à l'épreuve l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, à un moment où la région est confrontée à une récente recrudescence de coups d'État. Le Sénégal est en proie à des tensions politiques à la suite d'affrontements meurtriers impliquant des partisans de l'opposition et de la disqualification de deux dirigeants de l'opposition avant le scrutin présidentiel désormais annulé.

Plusieurs personnalités de l'opposition ont rejeté la décision de M. Sall de reporter l'élection présidentielle en invoquant un différend entre le pouvoir judiciaire et le Parlement sur la liste définitive des candidats et des personnes disqualifiées. Au moins deux des 20 candidats ont déclaré qu'ils poursuivraient leur campagne qui devait débuter dimanche.

Le mandat de M. Sall doit s'achever le 2 avril. Le Code électoral sénégalais exige un préavis de 80 jours avant une élection, ce qui signifie qu'un nouveau vote pourrait avoir lieu au plus tôt la dernière semaine d'avril.

"Je lance ma campagne électorale demain, à Dakar, avec les candidats qui ont choisi de défendre la Constitution", a déclaré samedi l'ancien ministre et candidat de l'opposition Thierno Alassane Sall dans un message publié sur le média social X.

L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a également demandé aux citoyens de "se rassembler pour sauver notre démocratie", tandis qu'un autre candidat de l'opposition, Déthié Fall, a déclaré : "Nous allons commencer notre campagne et nous appelons tous les candidats à faire de même."

Le Département d'État américain a souligné la "forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir" du Sénégal dans un post sur X, qui exhorte "tous les participants au processus électoral à s'engager pacifiquement pour fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'une élection opportune, libre et équitable".

En reportant l'élection par l'abrogation d'un décret qui avait déclenché le processus électoral, M. Sall a invoqué un différend entre le pouvoir judiciaire et les législateurs fédéraux concernant le processus de disqualification et la double nationalité présumée de certains candidats qualifiés.

Mais les dirigeants de l'opposition ont fait valoir que le dirigeant sénégalais n'avait pas le pouvoir de retarder le scrutin. La Constitution sénégalaise autorise le Conseil constitutionnel, la plus haute autorité électorale du pays, à reporter l'élection dans certaines circonstances, notamment en cas de "décès, d'incapacité permanente ou de retrait" des candidats.

Son annonce fait suite à une demande de report du scrutin formulée par le Parti démocratique sénégalais (opposition), dont le candidat Karim Wade fait partie des personnes disqualifiées. M. Wade avait accusé deux juges de corruption dans le processus de disqualification et avait déclaré que le report du vote "permettrait de réparer les dommages subis" par les personnes disqualifiées.