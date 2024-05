Cinéma : les talents féminins d'Afrique et du monde arabe à l'honneur

Le Festival international du film de la Mer Rouge a attiré les célébrités du monde à Cannes cette année. Ce festival met en avant les talents féminins émergents en Afrique, en Asie et dans le monde arabe qui redéfinissent l'industrie cinématographique.

"Le Festival de la Mer Rouge met particulièrement en lumière les femmes de la communauté arabe et africaine, et raconte leurs histoires et leurs points de vue. C'est très spécial, donc je suis heureuse de soutenir cela.", a souligné l'actrice Lucy Hale, présente pour l'occasion.

Lors du gala, les jeunes actrices et réalisatrices ont partagé leurs expériences et inspirations. Une mise en lumière par le festival qui permet de promouvoir la diversité et l'inclusion.