Sénégal : le Parlement reporte l'élection présidentielle au 15 décembre

Le parlement sénégalais a voté lundi le report de l'élection présidentielle au 15 décembre dans le cadre d'un processus de vote chaotique qui s'est déroulé après que les législateurs de l'opposition ont été expulsés de force des chambres alors qu'ils débattaient de la décision antérieure du président Macky Sall de retarder cette élection cruciale.

Les forces de sécurité ont pris d'assaut le bâtiment législatif et ont expulsé par la force plusieurs législateurs de l'opposition qui tentaient de bloquer le processus de vote sur le report sans précédent de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février. Le projet de loi adopté prolonge le mandat de M. Sall - qui devait s'achever le 2 avril - jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection.

Lundi, les autorités ont restreint l'accès à l'internet mobile, alors que les partisans de l'opposition protestent de plus en plus contre le report de l'élection.

Alors que les législateurs débattaient du projet de loi, les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants rassemblés à l'extérieur du bâtiment législatif. De nombreux manifestants ont été arrêtés alors qu'ils se déversaient dans les rues de la capitale, Dakar, brûlant des pneus et critiquant le dirigeant du pays.

Lundi, deux partis d'opposition ont déposé une requête en justice pour contester le report des élections. Il n'a pas été possible de savoir ce qu'il adviendrait de leur demande au Conseil constitutionnel du Sénégal d'ordonner "la poursuite du processus électoral".

-Le spectre d'un nouveau cycle de violence-

Les analystes estiment que la crise au Sénégal met à l'épreuve l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, à un moment où la région est confrontée à une recrudescence des coups d'État.

M. Sall, qui a déclaré en juillet qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, avait invoqué un différend électoral entre le Parlement et le pouvoir judiciaire concernant les candidatures pour justifier le report, mais les dirigeants de l'opposition et les candidats ont rejeté cette décision, la qualifiant de "coup d'État".

L'Union africaine a exhorté le gouvernement à organiser l'élection "dès que possible" et a appelé toutes les parties concernées à "résoudre tout différend politique par la consultation, la compréhension et le dialogue civilisé".

"Nous n'accepterons pas un coup d'État constitutionnel dans ce pays. C'est au peuple de sortir et de se libérer", a déclaré Guy Marius Sagna, militant et législateur de l'opposition, qui faisait partie des manifestants.

La chaîne de télévision privée Walf, dont le signal a été coupé alors qu'elle retransmettait les manifestations de dimanche, a déclaré que sa licence de diffusion lui avait été retirée.

Le ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique a déclaré que les services d'internet mobile ont été coupés lundi "en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans le cadre de menaces et de troubles à l'ordre public".

"La coupure brutale par le gouvernement de l'accès à Internet via les données mobiles et de la diffusion de Walf TV (...) constitue une atteinte flagrante au droit à la liberté d'expression et aux droits de la presse protégés par la Constitution sénégalaise", a déclaré le bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre dans un communiqué.

Le président Sall avait déclaré que le différend entre le pouvoir judiciaire et le Parlement au sujet de la disqualification de certains candidats et de la double nationalité de certains candidats qualifiés avait abouti à une "situation suffisamment grave et confuse".

Les tensions politiques sont vives au Sénégal depuis au moins un an. Les autorités ont également coupé l'accès à Internet à partir des téléphones portables en juin 2023 lorsque des partisans du chef de l'opposition Ousmane Sonko ont affronté les forces de sécurité. Sonko est l'un des deux leaders de l'opposition que les autorités électorales ont disqualifié de la liste finale des candidats à la présidence ce mois-ci.

La décision de M. Sall de reporter l'élection "reflète un net recul démocratique" au Sénégal, a déclaré Mucahid Durmaz, analyste principal au sein de la société mondiale de conseil en gestion des risques Verisk Maplecroft.

"Le déficit démocratique croissant menace non seulement de ternir la réputation du Sénégal en tant que phare de la stabilité démocratique dans la région, mais aussi d'encourager les pratiques antidémocratiques en Afrique de l'Ouest", a déclaré Mucahid Durmaz.