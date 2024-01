Niger : le départ de la CEDEAO accueilli avec satisfaction

Dans la capitale Niamey, la décision prise par les Chefs d’États du Mali, Niger et du Burkina Faso, satisfait les passants.

"Ils ont bien fait de prendre leurs destins en main parce que c'est la population qui souffre" explique Abdoul-Madjid Soumana.

Ici, on exige des actions plus fortes, quitte à se désengager de toutes les institutions qui entraveraient l’évolution du pays.

"Voilà, c'est fait. Et vraiment nous voudrions qu'au-delà de la CEDEAO, ils puissent quitter toutes les institutions qui peuvent nuire à notre stature et développement" ajoute pour sa part Souleymane Tahirou.

En effet, les dirigeants des 3 pays accusent le bloc régionale d'Afrique de l'Ouest d’être de connivence avec de grandes puissances afin de déstabiliser leurs pays.

En outre, ils blâment les sanctions illégales, inhumaines, illégitimes prisent à l'encontre de leurs pays, qui mettent à mal la vie des populations.

"Vous avons constaté que le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire se sont rendus à Paris et nous soupçonnons la manipulation de la CEDEAO par la France" estime pour sa part Nassirou Bodo, acteur de la société, activiste politique . "Donc tous ces éléments concourent à nous réconforter dans nos soupçons. Donc pour nous la décision est non seulement salutaire mais aussi historique. Elle est à saluer à juste titre parce que je me dit, au lieu de traîner derrière la CEDEAO, si la CEDEAO elle-même ne veut pas dialoguer, je ne vois pas en quoi nous devons encore rester dans une organisation qui a pour fondement la solidarité mais aujourd'hui refuse d'être solidaires à des États qui sont en difficulté".

Les trois États s'engagent à construire un nouveau bloc de coopération.

Si des problèmes se posent autour de l'enclavement de ces pays qui rend leur épanouissement difficile, certains pays se sont proposés de leur venir en aide grâce à leur accès à la mer.

Pour l'heure la CEDEAO dit être ouverte à des solutions négociées.