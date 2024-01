Algérie : à quoi s'attendre pour cette année électorale ?

L'Algérie se prépare à une année électorale avec un président vieillissant et une opposition qui n'a pas encore présenté de candidat.

Ce pays d'Afrique du Nord, riche en pétrole, est confronté à des défis politiques et économiques de plus en plus importants, alors que le mécontentement de la population s'accroît. Pourtant, il n'est pas certain que l'élection présidentielle algérienne, qui devrait se tenir en décembre, donne lieu à une campagne sérieuse.

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, l'un des rares partis d'opposition à maintenir une présence publique notable dans l'Algérie du président Abdelmajid Tebboune, a appelé cette semaine le gouvernement à "mettre en place les conditions politiques d'un débat pour trouver une issue à la crise".

Pourtant, aucun candidat ne s'est présenté pour défier Tebboune, le dirigeant algérien âgé de 78 ans qui est arrivé au pouvoir en 2019 et qui n'a pas annoncé son intention de se présenter pour un second mandat. Il entretient un air de mystère, soutenant le mois dernier que "le peuple décidera du moment opportun" pour une telle annonce.

Le principal général de l'armée du pays, Said Chengriha, a apporté son soutien à M. Tebboune, saluant "les projets mis en œuvre au cours des quatre dernières années" et appelant à "la poursuite de ce travail".

En Algérie, l'armée joue un rôle important, bien qu'en coulisses. Le prédécesseur de M. Chengriha, Ahmed Gaid Salah, a contribué à pousser le défunt président Abdelaziz Bouteflika à quitter ses fonctions en 2019, mettant fin à ses 20 années de pouvoir au milieu de mois de marches de protestation pacifiques.

Les tentatives du gouvernement actuel d'attirer l'attention sur les efforts déployés pour lutter contre la corruption, relancer l'économie et tracer une nouvelle voie pour l'Algérie n'ont toutefois pas été ressenties par tous, selon Hassan Lamari, cheminot à la retraite. "Allez au marché pour voir les prix au lieu d'écouter la propagande de la télévision publique. La viande et le poisson sont des produits de luxe pour la majorité des Algériens."

L'appel au dialogue avec le pouvoir lancé par le Rassemblement pour la culture et la démocratie a été lancé lors d'une réunion qui s'est tenue dimanche.

M. Tebboune a rencontré les dirigeants des partis politiques du pays. Bien que peu d'entre eux aient abordé le sujet des élections de cette année, Louisa Hanoune, présidente du Parti des travailleurs d'Algérie, a déclaré que les discussions entre le président et les chefs de parti avaient abordé "toutes les questions, sans tabou".

Elle a déclaré que M. Tebboune était ouvert à toutes les propositions, y compris les demandes de réformes politiques et sociales, et qu'il avait répondu aux questions concernant le statut du journaliste emprisonné Ihsane El Kadi.

Les initiatives visant à relancer le dialogue politique et à impliquer les Algériens pourraient inspirer un optimisme prudent à certains chefs de parti, mais l'électorat a encore de nombreuses raisons de rester désillusionné et politiquement désengagé.

Plus de quatre ans après l'arrivée au pouvoir de M. Tebboune, qui avait promis de tendre la main aux manifestants pro-démocratie qui avaient contribué à la chute de son prédécesseur, l'Algérie continue d'infliger des sanctions sévères aux journalistes et aux militants qui critiquent le gouvernement. Ce mois-ci, des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK) ont été condamnés pour appartenance à un groupe terroriste et atteinte à la sûreté de l'État.

Les dépenses de l'État algérien et l'économie en général restent fortement tributaires des revenus du pétrole et du gaz. Tout au long du mandat de M. Tebboune, l'inflation, le chômage et les pénuries alimentaires ont frappé l'économie, et malgré les réformes promises, le développement ne s'est pas étendu aux régions situées au-delà des grandes villes du pays.

Dans le cadre d'un budget record pour l'année électorale, le gouvernement prévoit cette année d'augmenter les salaires et les pensions de la fonction publique et de créer un fonds de chômage pour les jeunes. Il a également présenté des réductions d'impôts potentielles et maintenu les subventions pour les secteurs clés.

Dans un pays où les élections ont souvent été boycottées, les appels au dialogue politique lancés par les principaux partis d'opposition ne signifient pas qu'ils prévoient de participer aux élections ou de désigner des candidats pour remplacer M. Tebboune. Athmane Maazouz, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, a déclaré samedi qu'il craignait que les élections "ne soient ni régulières, ni ouvertes, ni transparentes", comme promis.