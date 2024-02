Algérie : inauguration officielle de la plus grande mosquée d'Afrique

**Le président Abdelmajid Tebboune a inauguré dimanche la Grande mosquée d’Alger sur le littoral méditerranéen.**Symbole de la force et de la religiosité de l'État, ce projet a été marqué par des retards et des dépassements de coûts avant de voir le jour.

Le temple a été construit par une entreprise chinoise au cours des années 2010. Il est doté du plus haut minaret du monde qui mesure 265 mètres.

"Aujourd'hui, c'est la récompense des immenses efforts de nos martyrs que représente ce lieu et aussi un enseignement pour nous guider vers le bien, le bon et la modération sachant que l'Algérie est connue pour ses savants, comme " Abdelhamid Benbadis ", et les oulémas musulmans qui ont tous œuvré pour la diffusion de l'islam et d'un islam modéré.", a déclaréAli Mohamed Salabi, secrétaire général de l'Union mondiale des oulémas musulmans.

La Grande mosquée d'Alger est la plus grande en dehors des villes les plus sacrées de l'islam. Elle possède une salle de prière pouvant accueillir 120 000 personnes.

Sa particularité est d’avoir été conçue avec une vision moderne puisqu’elle comprend également une aire d’atterrissage pour hélicoptère et une bibliothèque pouvant accueillir un million de livres.

"La mosquée d'Alger est la troisième plus grande mosquée au monde en termes de taille et d'architecture, et la plus grande en Afrique où nous nous trouvons. Elle sera, si Dieu le veut, le point de départ de cette nouvelle invitation à l'islam." a expliqué un algérien convié à l'inauguration de la Grande mosquée d'Alger,Mohamed El Hassan Ould Dedew.

Ouverte aux touristes internationaux et aux visiteurs d'État en Algérie depuis environ cinq ans, la Grande mosquée d’Alger a été officiellement inauguré par une cérémonie afin d’ouvrir la mosquée au public à temps pour accueillir les prières nocturnes pendant le mois sacré musulman du Ramadan, qui commence le mois prochain.

Le coût officiel du projet s'élève à 898 millions de dollars.