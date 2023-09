Journée du nettoyage : le Nigeria face au défi des déchets plastiques

Des bénévoles à Lagos ont bravé la pluie samedi pour assainir le marché de la capitale économique du Nigeria. C’était à la faveur de la journée mondiale de la propreté.

Le Nigeria est confronté à un défi de taille, avec une production annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes de déchets plastiques.

"Le marché est l'un des endroits les plus fréquentés de toute ville et c'est aussi un endroit qui génère un volume très important de déchets en raison du nombre élevé... de la quantité d'activités en cours, en particulier en ce qui concerne les produits alimentaires frais et tout le reste, les pratiques ici sont tout simplement insalubres, fondamentalement.", a déclaré Sonia Ugwunna, activiste environnementale.

Le plastique constituant 15 % de l'ensemble des déchets produits dans le seul État de Lagos. A Lagos, les volontaires de SustyVibes, important groupe de défense de l'environnement jouent aussi la carte de la pédagogie en direction des populations.

"Ce que nous faisons dans notre plaidoyer, c'est éduquer les membres de la communauté, les femmes et les hommes du marché en l'occurrence, sur les dangers du plastique, puis les former ou les éduquer sur la façon dont ils peuvent se débarrasser correctement de leur plastique en le recyclant et aussi les initier à des produits alternatifs.'', a expliqué Sonia Ugwunna.

Initiative saluée par les bénéficiaires. "Je suis très heureuse qu'ils soient venus nettoyer notre marché aujourd'hui et qu'ils nous aient parlé de la nécessité de garder notre environnement propre et d'arrêter de jeter nos déchets dans les caniveaux. '', a reconnu Adijat Obe, vendeuse de poisson.

La Journée mondiale du nettoyage est célébrée chaque année le troisième samedi de septembre. Elle invite les volontaires à nettoyer leur quartier et ses environs, soulignant l'importance de l'action collective pour un environnement plus propre et plus sain.