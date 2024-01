Cameroun : début de la vaccination contre le paludisme

Le Cameroun est devenu lundi, le premier à immuniser systématiquement sa population infantile contre le paludisme. Le pays d'Afrique centrale utilisera le premier des deux vaccins antipaludiques récemment approuvés, connu sous le nom de Mosquirix.

"Après les quatre doses, je peux vous assurer que votre enfant ne développera plus de forme grave de paludisme et qu'il ne mourra plus du paludisme. Vous comprenez ?", c'est ainsi que Danielle Ekoto, membre de l'équipe de vaccination à l'hôpital de Soa, tente de rassurer les femmes venues faire vacciner leurs enfants.

La campagne lancée au Cameroun s’inscrit dans le cadre du déploiement de la vaccination contre la maladie parasitaire. Le paludisme touche environ 250 millions de personnes chaque année dont 600 décès. C'est dire l'intérêt pour les familles de protéger leurs progénitures.

"Nous avons été informés de l'existence du vaccin contre le paludisme pour les enfants. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on nous a fait comprendre que 95% (des décès) des enfants meurent du paludisme. On nous a donc dit que ce vaccin préviendrait (les enfants) des formes graves de paludisme", explique Désirée Kamga, mère de famille.

Le vaccin produit par GlaxoSmithKline n'est efficace qu'à environ 30 %, nécessite quatre doses. Sa protection commence à s'estomper après plusieurs mois. Approuvé par l’OMS, il y a 2 ans, Il a été testé en Afrique et utilisé dans des programmes pilotes dans trois pays.

"Ses effets indésirables (vaccins) ont été étudiés pendant plus de neuf ans. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés du vaccin antipaludique sont la fièvre, le gonflement au point d'injection et l'irritabilité, qui sont mineurs et transitoires.", rassure le Docteur Shalom Ndoula, responsable du programme de lutte contre le paludisme du gouvernement camerounais.

Le pays d’Afrique centrale veut vacciner 250 000 enfants cette année et l'année prochaine.

"Nous disposons d'un outil supplémentaire (le vaccin antipaludique) qui viendra compléter la gamme d'outils dont nous disposons pour prévenir le paludisme, et l'espoir est évidemment de voir un déclin rapide de la morbidité et de la mortalité dues au paludisme.", a déclaré .

Outre le Mosquirix, un autre vaccin développé par l'Université d'Oxford a été approuvé par l’OMS en octobre. Ce vaccin est moins cher, nécessite trois doses et l'Institut indien du sérum a déclaré qu'il pourrait produire jusqu'à 200 millions de doses par an contre 15 millions pour le premier.

Mais la lutte contre le paludisme doit impliquer toujours aussi d'autres outils tels que les moustiquaires et les pulvérisations d'insecticide.