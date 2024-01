Guerre au Soudan : l'UE sanctionne 6 entités

L'Union Européenne a adopté ce lundi 22 janvier, des mesures restrictives à l'encontre de six entités qui soutiennent des activités portant atteinte à la stabilité et à la transition politique au Soudan.

Ces six entités soutiennent les combats entre les Forces armées soudanaises(FAS) et les Forces de soutien rapide (RSF) et et leurs milices.

Déclenchée en avril 2023, cette guerre a fait au moins 13 000 morts et 7 millions de déplacés en neuf mois.En effet, le Haut Représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait fait une déclaration au nom de l'Union Européenne en novembre 2023, dans laquelle il a réaffirmé qu'il condamnait fermement ces combats incessants. Dans cette déclaration, il déplorait également l'escalade de la violence, les pertes en vies humaines, ainsi que les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Les organisations sanctionnées sont aujourd'hui soumises au gel de leurs avoirs. Il est également interdit de leur fournir des fonds ou des ressources économiques, directement ou indirectement, ou à leur profit.

Parmi elles, figurent la société Zadna International Company for Investment Limited contrôlée par l'armée soudanaise et trois autres (Al Junaid Multi Activities Co Ltd, Tradive General Trading et GSK Advance Company Ltd), impliquées dans l'achat d'équipements militaires pour les Forces armées.

L'Union Européenne se dit profondément préoccupée par la situation humanitaire au Soudan et réaffirme son soutien et sa solidarité au peuple soudanais.