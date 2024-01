Éthiopie : les chrétiens orthodoxes célèbrent le Timqet

Les chrétiens orthodoxes d'Éthiopie ont célébré Timket samedi dans la capitale Addis-Abeba. Il s’agit du plus grand festival de l’année, deux semaines seulement après le Noël éthiopien.

Durant 3 jours, le public pourra admirer un festival de processions spectaculaires et colorées pour commémorer le baptême du Christ dans le Jourdain par Jean Baptiste, comme l'explique le Prêtre Afework : ''Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour notre salut. Il a été immergé dans l'eau pour devenir notre guide.''

La célébration débute par plusieurs rituels effectués au lever du soleil, la foule est ensuite aspergée d’eau bénite par les prêtres et d’autres cérémonies s’ensuivent. Vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, les fidèles rivalisent d’élégance.

Mahder Tefera est venue avec son mari, Yonas, et trois de leurs enfants : "Je souhaite à tous les Éthiopiens une bonne fête de Timket et que cette fête soit porteuse de paix, d'amour et de bonheur", a déclaré la jeune femme.

La fête de l'Épiphanie en Éthiopie est célébrée le 19 janvier de chaque année. Timket était autrefois très célèbre à Gondar, une ville située dans le nord de la région d'Amhara. Mais en raison du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles dans la région, les fidèles préfèrent désormais célébrer cette fête à Addis-Abeba.