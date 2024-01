Un soldat congolais tué à la frontière avec le Rwanda

L'armée rwandaise a déclaré mardi avoir tué un soldat congolais qui avait franchi la frontière et aurait tiré sur des patrouilles de l'armée rwandaise, dernier incident en date des tensions transfrontalières entre les deux voisins.

Les forces de défense rwandaises ont déclaré dans un communiqué qu'elles avaient également arrêté deux soldats congolais qui se trouvaient avec celui qui a été tué. Ils ont franchi la frontière dans le village d'Isangano, dans le district de Rubavu, près de la ville congolaise de Goma, dans l'est d la République démocratique du Congo (RDC).

Un agriculteur a déclaré à l'Associated Press que les soldats congolais semblaient avoir traversé la frontière rwandaise sans le savoir, certaines marques frontalières étant difficiles à voir.

L'armée congolaise a déclaré dans un communiqué que ses soldats étaient en patrouille et ont traversé par inadvertance le territoire rwandais, ce qui est fréquent, mais que cette fois-ci, ils ont été pris pour cible au lieu d'être rapatriés.

L'incident s'est produit le jour même où le président rwandais Paul Kagame a rencontré le secrétaire d'État américain Antony Blinken en marge du Forum économique mondial à Davos et a discuté des moyens d'apaiser les tensions dans l'est de la RDC.

"Le Secrétaire d'Etat a réitéré la nécessité pour tous les acteurs de prendre des mesures concrètes pour résoudre la situation", a déclaré mardi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué.

Depuis des mois, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle armé M23, actif dans l'est du Congo, qui a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leurs foyers. Le Rwanda a démenti ces accusations à plusieurs reprises.

En mars de l'année dernière, l'armée rwandaise a abattu un soldat congolais qui, selon elle, avait franchi la frontière et tiré sur des soldats des forces de défense rwandaises dans le district de Rubavu. L'incident avait donné lieu à un échange de tirs entre les soldats des deux pays, mais aucune autre victime n'a été signalée, a déclaré la force de défense rwandaise.

Le président congolais Félix Tshisekedi, en campagne pour sa réélection le mois dernier, avait affirmé que Kagame se comportait comme "Hitler", ce que le gouvernement rwandais a qualifié de "menace claire et nette".

Les relations entre le Rwanda et le Congo sont tendues depuis des décennies. Le Rwanda prétend que le Congo a donné refuge aux Hutus qui ont perpétré le génocide rwandais de 1994, qui a tué au moins 800 000 Tutsis et Hutus modérés. À la fin des années 1990, le Rwanda a envoyé à deux reprises ses forces au Congo. Les forces rwandaises ont été largement accusées de traquer et de tuer des membres de l'ethnie hutu, même des civils. Le Rwanda le nie.

Tshisekedi accuse depuis longtemps Kagame et le Rwanda de fournir un soutien militaire au M23, la dernière itération de combattants tutsis congolais à s'emparer de villes dans certaines parties du Nord-Kivu, riche en minerais. Les Nations unies et les groupes de défense des droits de l'homme accusent le M23 d'atrocités, allant du viol aux massacres, et affirment qu'il reçoit le soutien du Rwanda. Le Rwanda nie tout lien avec les rebelles.