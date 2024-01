Les tensions entre le Burundi et le Rwanda s'accentuent

Les autorités rwandaises ont accusé le dirigeant burundais de faire des "allégations incendiaires visant à semer la division parmi les Rwandais", ce qui a ravivé les tensions qui persistent depuis que le Burundi a fermé tous les points de passage avec le Rwanda au début du mois.

Les relations entre le Rwanda et le Burundi se sont détériorées ces dernières semaines après que le président burundais Evariste Ndayishimiye a renouvelé les accusations selon lesquelles le Rwanda finance et entraîne les rebelles du groupe RED-Tabara.

Les autorités burundaises considèrent le RED-Tabara comme un mouvement terroriste et accusent ses membres d'avoir participé à une tentative de coup d'État ratée en 2015. Le groupe est apparu pour la première fois en 2011 et a été accusé d'une série d'attaques au Burundi depuis 2015.

M. Ndayishimiye a parlé de la jeunesse rwandaise en "captivité" lors d'un événement organisé dans la capitale congolaise, Kinshasa, dimanche, affirmant que la région devait continuer à se battre jusqu'à ce que le peuple rwandais fasse pression sur son propre gouvernement.

Il s'adressait à une conférence de jeunes après avoir assisté à l'investiture du président congolais Félix Tshisekedi. Il s'est apparemment exprimé en sa qualité de champion de l'Union africaine pour la jeunesse, la paix et la sécurité.

Dans un communiqué publié lundi en fin de journée, les autorités rwandaises ont qualifié les propos de M. Ndayishimiye d'"incendiaires", affirmant que les appels au soulèvement contre le gouvernement sapent l'unité du Rwanda et menacent la sécurité régionale.

"Il est troublant que quelqu'un tente de saper ces progrès en appelant les jeunes Rwandais à renverser leur gouvernement. Mais qu'un dirigeant d'un pays voisin le fasse, à partir d'une tribune de l'Union africaine, est profondément irresponsable et constitue une violation flagrante de la charte de l'Union africaine", indique le communiqué.

Au début du mois, le Burundi a fermé tous les points de passage avec le Rwanda et a commencé à expulser des citoyens rwandais, affirmant qu'il réagissait au soutien présumé du Rwanda au RED-Tabara. Ces rebelles ont attaqué le mois dernier le village burundais de Gatumba, près de la frontière congolaise, tuant au moins 20 personnes.

Le RED-Tabara, qui est basé dans la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a assumé la responsabilité de l'attaque dans un message publié sur X.

"Tant qu'ils auront un pays qui leur fournit des uniformes, les nourrit, les protège, les abrite, les entretient, nous aurons des problèmes", a déclaré M. Ndayishimiye lors d'une émission de radio nationale le mois dernier, faisant référence à la RED-Tabara.

Le Rwanda a nié à plusieurs reprises ces allégations.

Le Rwanda et le Burundi sont tous deux membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est, dont les ambitions commerciales ont souffert ces dernières années de conflits sporadiques qui compromettent la libre circulation des personnes et des biens.

Les autorités congolaises invoquent également l'agression rwandaise dans l'est du Congo, où les troupes gouvernementales se battent pour déloger les violents rebelles du M23 qui contrôlent une partie du territoire. Le Rwanda nie avoir autorité sur le M23.