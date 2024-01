CAN 2023 : victoire convaincante du Maroc 3-0 contre la Tanzanie

Dans un match d'ouverture captivant de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a triomphé de la Tanzanie avec une victoire 3-0, confirmant ainsi son statut de favori pour le tournoi. Youssef En-Nesyri a été le héros du jour, mais son moment de gloire a été retardé jusqu'à ce qu'il rejoigne le banc des remplaçants.

Les célébrations d'En-Nesyri ont été initialement interrompues par le drapeau du hors-jeu après son but à la 80e minute. Cependant, une vérification VAR a confirmé sa position régulière pour le centre d'Achraf Hakimi, déclenchant des scènes de joie parmi ses coéquipiers qui se sont précipités vers le banc marocain pour féliciter l'attaquant du FC Séville.

Le "Lions de l'Atlas", ayant atteint les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar, ont réalisé une victoire confortable. Romain Saïss a ouvert le score à la 30e minute après le rebond sur le coup franc de Hakim Ziyech.

Bien que la Tanzanie ait offert une résistance initiale, n'ayant cadré aucun tir en première mi-temps, leurs espoirs d'une surprise ont été anéantis lorsque Novatus Miroshi a été expulsé à la 70e minute pour une faute, devenant le troisième joueur à recevoir un carton rouge dans le tournoi.

Azzedine Ounahi a scellé la victoire sept minutes plus tard, marquant un superbe but après un échange avec Amine Adli. Trois minutes plus tard, En-Nesyri a ajouté une touche finale au triomphe marocain.

La République démocratique du Congo devra ensuite affronter la Zambie dans l'autre match du Groupe F à San Pedro. Le Maroc, fort de cette performance, affiche d'ores et déjà ses ambitions dans cette compétition prestigieuse.