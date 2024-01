Nigeria : réparatrice de téléphones, Falmata Usman brise les barrières

Au Nigeria, Mafa dans l'Etat de Borno, fait partie des nombreuses villes qui subissent régulièrement les attaques des terroristes de Boko Haram, forçant plusieurs personnes à fuir villages et cultures.

Si une certaine accalmie semble régner ces derniers mois, la vie des habitants pris au piège s'est nettement dégradée. Pour se redonner une lueur d'espoir, de petits commerces ouvrent, comme celui de Falmata Usman. Elle répare les téléphones portables, un métier jusque-là réservé aux hommes dans sa communauté. Avec cette corde à son arc, la jeune femme de 23 ans parvient à subvenir aux besoins des siens.

J’étais à l’école et avant de faire ce métier, j'ai obtenu mon diplôme, et j’étais à la maison jusqu’à ce que des années plus tard, j’ai développé un intérêt et une inspiration pour la réparation des téléphones et comme vous pouvez le voir, je peux prendre soin de moi-même et aussi de ceux qui m’entourent, explique-t-elle.

Sa technique et son professionnalisme ont fini par convaincre les plus sceptiques. Aujourd'hui, Falmata fait la fierté de plusieurs habitants de Mafa qui n'hésitent pas à s'offrir ses services. D'autres louent son courage à briser les barrières hommes-femmes dans une société fortement inégalitaire.

Elle travaille très bien, elle fait des progrès, avec son équipe. J’ai vu des femmes s’engager dans ce genre de métier. Si elle l'enseigne à d’autres filles, elles enseigneront aussi aux autres, cela signifie des progrès, souligne un habitant de Mafa

Des progrès dans la mentalité, c'est le rêve de plusieurs femmes ici à Mafa, contraintes de jouer des rôles mineurs dans la société. Falmata Usman veut servir d'exemple à sa génération en formant certaines jeunes filles de sa communauté et en les incitant à s'adonner à plusieurs activités.

Je conseillerai aux femmes de ne pas rester à la maison à ne rien faire, même si vous êtes mariés ou si vous êtes une jeune femme, on s’attend à ce que vous soyez inactives, surtout lorsque vous avez des enfants, vous ne dépendez que de votre mari pour subvenir à vos besoins. La vie n’est pas facile maintenant oui, le père va subvenir aux besoins de ses enfants et de vous, mais il sera bon que vous jouez votre rôle en faisant une activité peu importe, la taille de votre business… Les faibles commencements finissent par devenir de grandes choses ajoute-t-elle

Bien que le Nigeria a fait quelques progrès, la parité entre les sexes ne se redresse pas selon le classement de l'indice mondial d’écart entre les sexes de 2022. Le Sénat a rejeté en 2021 pour la 3e fois un projet de loi censé promouvoir l’égalité des sexes, en citant des préoccupations socioculturelles et islamiques.