Gaza : Netanyahou accuse l'Afrique du Sud "d'hypocrisie"

L’Afrique du Sud était devant les juges de la Cour internationale de justice à la Haye au Pays-Bas jeudi. Le ministre sud-africain de la justice, Ronald Lamola, a présenté devant la plus haute juridiction des Nations unies, les arguments de son pays, qui accuse Israël de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza.

"Le monde assiste avec horreur au massacre d'hommes, de femmes et d'enfants palestiniens, à leur bombardement et à leur ensevelissement sous les décombres de leurs maisons.

On les a laissés mourir dans des hôpitaux dépourvus de ressources, ce qui a entraîné la mort de plus de 23 000 personnes par la destruction de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, d'installations de traitement de l'eau et d'autres infrastructures publiques qui nuisent aux conditions de vie et sont calculées pour entraîner la destruction totale ou partielle des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza.

L'Afrique du Sud a condamné sans équivoque l'attaque du Hamas le 7 octobre, et elle l'a également fait (inaudible) à l'État d'Israël, transmettant sa condamnation de l'action du Hamas le 7 octobre. Et l'Afrique du Sud a réitéré ici, au tribunal, que ces atrocités ne justifient aucune forme de génocide", a déclaré le ministre sud-africain de la justice.

Des accusations rejetées par le Premier ministre Israélien. Benjamin Netanyahou a dans une allocution à Tel-Aviv, dénoncé ce qu’il considère comme l’hypocrisie sud-africaine.

"Quel monde tordu ! Et ce sont les forces de défense d’Israël, l'armée la plus morale du monde, qui fait tout pour éviter de blesser les civils innocents, qui est accusée de génocide par les représentants des monstres.

L'hypocrisie de l'Afrique du Sud ne connaît pas de limites. Où était-elle lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs maisons en Syrie et au Yémen, et par qui ? Par les partenaires du Hamas.

Monde tordu. Où étiez-vous ? Nous savons où nous sommes - nous continuerons à combattre les terroristes, nous continuerons à repousser les mensonges, nous continuerons à maintenir notre juste droit à nous défendre et à assurer notre avenir - jusqu'à une victoire décisive.", a affirmé le Premier ministre israélien.

Selon le ministre de la Santé de Gaza, les opérations militaires israéliennes dans l’enclave palestinienne ont fait plus de 23 000 morts.