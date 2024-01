"Le Livre de Clarence", une épopée de la foi

Une belle et importante histoire sur la foi, c'est ainsi que l'acteur britannique LaKeith Stanfield a décrit le Livre de Clarence.

Une comédie biblique dans laquelle il interprète, Clarence, un homme qui ne croit pas en Dieu, se fait passer pour le 13e apôtre, et plus tard pour le Messie pour éponger ses dettes après le départ de Jésus à Jérusalem.

Bien que comique, le livre de Clarence n’hésite pas à aborder plusieurs thèmes tels que l'injustice raciale. Et plus audacieux, il étale une histoire d’amour entre Clarence et la sœur de Jedediah, avec une scène de danse dans une discothèque du premier siècle.

David Oyelowo, a salué cette idée du réalisateur Jeymes Samuel qui a osé raconter à sa manière l'histoire du Christ : vous ne pouvez pas vous permettre de raconter une histoire comme celle-ci sans aborder de grands thèmes qui touchent l’humanité. Et ce qui est génial, c’est que nous le faisons avec de la comédie. Nous le faisons par la musique. Nous le faisons avec la représentation des Noirs que vous voyez très rarement dans ce genre de film et pourtant, ils représentent un pourcentage énorme des gens de foi sur la planète. Et je pense que cette combinaison rend le film à la fois radical et spécial.

Des combats de gladiateurs, une plus grande représentation des acteurs noirs, le tout dans une histoire assez inédite mélangeant humour et ruse, pour Anna Diop, un tel film devait être produit.

C’est un miroir de ce que nous vivons actuellement et du genre de brutalité et de violence contre les noirs et de préjugés contre les noirs, explique Anna Diop.

Connu pour son approche créative et novatrice, Jeymes Samuel a puisé son inspiration dans des épopées bibliques classiques comme , Les Dix Commandements et Ben-Hur pour façonner ce film.