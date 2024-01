La Terre a battu le record mondial de chaleur en 2023

L'année dernière, la Terre a battu des records annuels de chaleur, a flirté avec le seuil de réchauffement convenu au niveau mondial et a montré d'autres signes d'une planète fiévreuse, a déclaré mardi l'agence européenne du climat.

L'agence climatique européenne Copernicus a déclaré que l'année a été marquée par un réchauffement de 1,48° Celsius par rapport à l'ère préindustrielle. Ce chiffre est à peine inférieur à la limite de 1,5° Celsius que le monde espérait respecter dans l'accord de Paris sur le climat de 2015 pour éviter les effets les plus graves du réchauffement.

Et janvier 2024 est en passe d'être si chaud que, pour la première fois, une période de 12 mois dépassera le seuil de 1,5°, a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus. Les scientifiques ont répété à plusieurs reprises que la Terre devrait se réchauffer en moyenne de 1,5° sur deux ou trois décennies pour que le seuil soit techniquement dépassé.

L'objectif de 1,5° "doit être maintenu en vie parce que des vies sont en danger et que des choix doivent être faits", a déclaré Mme Burgess. "Et ces choix n'ont pas d'impact sur vous et moi, mais sur nos enfants et nos petits-enfants."

La chaleur record a rendu la vie misérable et parfois mortelle en Europe, en Amérique du Nord, en Chine et dans de nombreux autres endroits l'année dernière. Mais les scientifiques affirment que le réchauffement climatique est également responsable de phénomènes météorologiques plus extrêmes, comme la longue sécheresse qui a dévasté la Corne de l'Afrique, les pluies torrentielles qui ont détruit des barrages et tué des milliers de personnes en Libye et les incendies de forêt au Canada qui ont pollué l'air de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe.

Lors d'une autre conférence de presse organisée mardi, des climatologues internationaux ont calculé le rôle du réchauffement climatique dans les phénomènes météorologiques extrêmes. La responsable du groupe, Friederike Otto, climatologue à l'Imperial College, a déclaré : "Notre analyse montre clairement que l'année la plus chaude a eu un impact important".

L'équipe du World Weather Attribution ne s'intéresse qu'aux événements qui touchent au moins 1 million de personnes ou qui en tuent plus de 100. Or, Mme Otto a indiqué que son équipe était submergée par plus de 160 de ces événements en 2023 et qu'elle n'a pu mener que 14 études, dont un grand nombre sur les vagues de chaleur meurtrières. "En gros, toutes les vagues de chaleur qui se produisent aujourd'hui ont été rendues plus probables et plus chaudes à cause du changement climatique induit par l'homme", a-t-elle déclaré.

L'année dernière, les États-Unis ont connu 28 catastrophes météorologiques ayant causé au moins un milliard de dollars de dégâts, battant ainsi l'ancien record de 22 établi en 2020, a annoncé mardi l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (National Oceanic and Atmospheric Administration). Le nombre de ces catastrophes coûteuses, qui sont ajustées pour tenir compte de l'inflation, est monté en flèche, alors qu'il n'était en moyenne que de trois par an dans les années 1980 et d'un peu moins de six par an dans les années 1990.

Parmi les catastrophes américaines ayant coûté des milliards de dollars l'année dernière, on compte une sécheresse, quatre inondations, 19 tempêtes violentes, deux ouragans, un incendie de forêt et une tempête hivernale. Ensemble, elles ont tué 492 personnes et causé près de 93 milliards de dollars de dégâts, selon la NOAA.

La glace de mer de l'Antarctique a atteint des niveaux historiquement bas en 2023 et a battu huit records mensuels de faible glace de mer, a rapporté Copernicus.

Copernicus a calculé que la température moyenne mondiale pour 2023 était supérieure d'environ un sixième de degré Celsius à l'ancien record établi en 2016. Bien que cela semble peu pour un record mondial, il s'agit d'une marge exceptionnellement importante pour le nouveau record, a déclaré M. Burgess. La température moyenne de la Terre en 2023 était de 14,98° Celsius, a calculé Copernicus.

"Les records ont été battus pendant sept mois. Nous avons eu les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre les plus chauds", a déclaré Mme Burgess. "Ce n'est pas seulement une saison ou un mois qui a été exceptionnel. C'était exceptionnel pendant plus de la moitié de l'année".

Plusieurs facteurs ont fait de 2023 l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais le plus important est de loin la quantité toujours croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui piègent la chaleur, a déclaré M. Burgess. Ces gaz proviennent de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Parmi les autres facteurs, citons le phénomène naturel El Nino - un réchauffement temporaire du Pacifique central qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier -, d'autres oscillations naturelles dans les océans Arctique, Austral et Indien, l'augmentation de l'activité solaire et l'éruption d'un volcan sous-marin en 2022 qui a envoyé de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, a expliqué M. Burgess.

Malte Meinshausen, climatologue à l'université de Melbourne, a déclaré qu'environ 1,3° Celsius du réchauffement est dû aux gaz à effet de serre, 0,1° Celsius à El Nino et le reste à des causes moins importantes.

Les données de Copernicus ne remontent qu'à 1940 et sont basées sur une combinaison d'observations et de modèles de prévision. D'autres groupes, dont la National Oceanic and Atmospheric Administration et la NASA des États-Unis, le Meteorological Office du Royaume-Uni et Berkeley Earth, remontent au milieu des années 1800 et annonceront vendredi leurs calculs pour 2023, en espérant que des records seront battus.

L'Agence météorologique japonaise, qui utilise des techniques similaires à celles de Copernicus et remonte à 1948, a estimé à la fin du mois dernier qu'il s'agissait de l'année la plus chaude, avec 1,47° Celsius de plus que les niveaux préindustriels. L'ensemble de données mondiales de l'université d'Alabama Huntsville, qui utilise des mesures par satellite plutôt que des données au sol et remonte à 1979, a également estimé la semaine dernière qu'il s'agissait de l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais dans des proportions moindres.

Bien que les observations réelles ne remontent qu'à moins de deux siècles, plusieurs scientifiques affirment que les cernes des arbres et les carottes de glace suggèrent qu'il s'agit du climat le plus chaud que la Terre ait connu depuis plus de 100 000 ans.

"Cela signifie essentiellement que nos villes, nos routes, nos monuments, nos fermes, en pratique toutes les activités humaines n'ont jamais eu à faire face à un climat aussi chaud", a déclaré Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, lors d'une conférence de presse tenue mardi. "Il n'y avait tout simplement pas de villes, de livres, d'agriculture ou d'animaux domestiqués sur cette planète la dernière fois que la température était aussi élevée."

Pour la première fois, Copernicus a enregistré un jour où la température moyenne de la planète a dépassé d'au moins 2° Celsius celle de l'ère préindustrielle. Cela s'est produit deux fois et il a manqué de peu un troisième jour aux alentours de Noël, a précisé M. Burgess.

Pour la première fois, tous les jours de l'année ont été plus chauds d'au moins 1° Celsius par rapport à l'ère préindustrielle. Pendant près de la moitié de l'année, soit 173 jours, le monde a été plus chaud de 1,5° par rapport au milieu des années 1800.

M. Meinshausen, climatologue australien, a déclaré qu'il était naturel que le public se demande si l'objectif de 1,5° était perdu. Il a ajouté qu'il était important de continuer à essayer de freiner le réchauffement.

"Nous ne supprimons pas une limitation de vitesse parce que quelqu'un l'a dépassée", a-t-il déclaré. "Nous redoublons d'efforts pour freiner."

Mais M. Buontempo estime que le réchauffement ne fera que s'accentuer : "Si la trajectoire actuelle se poursuit, dans quelques années, on se souviendra probablement de l'année record 2023 comme d'une année froide."