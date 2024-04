La chaleur excessive menace les conditions de travail, selon l'OIT

La chaleur excessive et le changement climatique constituent une menace sans précédent pour les travailleurs du monde entier.

Un rapport de l’agence des Nations Unies pour l’emploi a averti lundi que plus de 70% de la main d’œuvre mondiale est susceptible d’être exposé à une chaleur excessive au cours de sa carrière.

L’agence a cité des préoccupations croissantes concernant l’exposition à la lumière du soleil pour appuyer son propos.

"Nous avons décidé d'étudier l'ampleur et la portée de cet impact. Et nous savons maintenant que plus de 70% de nos travailleurs sont exposés à une chaleur excessive, au moins à une chaleur excessive à un moment de leur vie professionnelle. Cela représente 2,4 milliards de travailleurs dans le monde" a expliqué Manal Azzi, OIT, sécurité et santé au travail.

L’agence de l’ONU pour l’emploi a également mis en garde contre la pollution de l’air, les pesticides et d'autres dangers qui pourraient entraîner des problèmes de santé, y compris le cancer.

"Cette situation a des effets néfastes sur la santé des travailleurs, sans parler du système de santé dans son ensemble. En outre, les gens sont malades, les travailleurs sont malades. Plus de 22 millions de travailleurs souffrent de maladies et de blessures liées à l'exposition à une chaleur excessive. Il peut s'agir de blessures dans les transports, d'accidents de la circulation dus à une mauvaise nuit de sommeil en raison de la chaleur excessive, d'accidents de construction, de blessures, de glissades et de chutes liées à l'exposition à la chaleur." a déclaré Manal Azzi, OIT, sécurité et santé au travail.

Dans un nouveau rapport, l'Organisation internationale du travail (OIT) propose aux gouvernements des moyens d'améliorer leur législation et de faire face aux effets croissants du changement climatique sur les travailleurs.