Guerre Israël-Hamas : le centre de Gaza ravagé par les bombardements

Des secteurs entiers du centre-ville de Gaza, déjà dévastés par la guerre, ont été sévèrement touchés par les bombardements israéliens, rendant de nombreuses rues méconnaissables.

La grande majorité des édifices situés à proximité du quartier central de Palestine Square ont subi des dommages considérables, voire ont été complètement détruits, laissant des débris dispersés dans les rues.

Le centre-ville de Gaza a été l'un des principaux points de conflit entre Israël et les combattants du groupe militant Hamas, étant l'une des premières zones ciblées par les forces israéliennes lors de leur incursion terrestre dans le territoire.

Selon le ministère de la Santé, plus de 22 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants de Gaza, ont perdu la vie à cause des tirs et des frappes aériennes israéliens depuis le 7 octobre.

Israël a initié cette guerre en représailles à l'attaque du Hamas contre sa frontière, qui aurait entraîné la mort de plus de 1 000 personnes, avec 240 autres prises en otage selon les autorités israéliennes.

Des organisations humanitaires internationales et des groupes de défense des droits ont appelé Israël à mettre fin à cette guerre implacable contre Gaza, préconisant un cessez-le-feu immédiat et mettant en garde contre les conditions catastrophiques dans lesquelles vivent les habitants de Gaza.