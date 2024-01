Guerre Israël-Hamas : Netanyahou réfute les accusations sud-africaines

Alors que son pays est accusé de génocide à Gaza par l'Afrique du Sud, Benyamin Netanyahou choisit de briser le silence. Vendredi, Pretoria a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice basée à La Haye, aux Pays-Bas.

Le Premier ministre israélien réfute ces accusations. Pour Netanyahou, Israël ne fait que riposter à l'attaque menée par le Hamas sur son territoire le 7 octobre. La guerre dont '' la moralité est sans équivoque''.

"Je demande à commenter la fausse accusation de l'Afrique du Sud selon laquelle Israël commet un génocide. Ce n'est pas nous qui sommes venus commettre un génocide, c'est le Hamas. Et il nous tuerait tous s'il le pouvait. En revanche, les FDI agissent de la manière la plus morale qui soit. Elles font tout ce qui est possible pour éviter de blesser les civils, et le Hamas fait tout ce qui est possible pour les blesser, en les utilisant comme bouclier humain" , a déclaré le Premier ministre israélien.

Benyamin Netanyahou rappelle le mutisme de Pretoria devant plusieurs conflits.

"Où étiez-vous lorsque des millions de personnes ont été assassinées et déplacées de leurs maisons en Syrie, au Yémen et dans d'autres endroits. Vous n'étiez pas là. Parce que tout ce que vous faites maintenant n'est qu'absurdité, mensonges, ignorance. Nous poursuivrons notre guerre défensive, qu'il n'y a rien de plus justifié et de plus moral.", a affirmé Benyamin Netanyahou.

Pour les Sud-africains, la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens est comparable au régime d'apartheid.