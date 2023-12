La ville de Port-Soudan aux prises avec une épidémie de choléra

La ville de Port-Soudan, sur la côte soudanaise de la mer Rouge, est confrontée à une épidémie de choléra, exacerbée par le manque de fournitures médicales et de médicaments.

Dans ce dortoir universitaire qui accueillait des étudiants, près de 1000 personnes y ont trouvé refuge.

Parmi les personnes déplacées Julia Adam, qui a perdu l'une de ses deux filles il y a un mois de choléra.

"Mes enfants ont été infectés, mes deux filles. Je les ai emmenées à l'hôpital, l'une d'entre elles s'est rétablie, mais l'autre n'a pas été sauvée. Sa maladie était plus grave, c'était le choléra, et elle est morte il y a un mois."

De nombreuses familles partagent les locaux mais Julia qui a quitté Khartoum, la capitale du Soudan, explique que la propreté dans les dortoirs laisse à désirer .

"Nous avons vraiment peur et nous travaillons sur la propreté, mais tout le monde (parmi les personnes déplacées) n'est pas très enthousiaste. Il y a beaucoup de saleté derrière la maison. Je peux nettoyer devant chez moi et m'assurer que mes enfants se baignent. Mais comme vous pouvez le constater, les mouches ne disparaîtront pas tant que l'endroit ne sera pas propre."

Le docteur Ahlam Abdullah, directrice général du secteur sanitaire de la province de la mer Rouge au ministère de la santé, indique que 2 237 cas de choléra ont été recensés jusqu'à présent et principalement dans le district de Sawakin.

"Actuellement, 70 % du système de santé soudanais est hors service en raison des guerres et de la destruction des installations de soins de santé. Nous sommes confrontés à une tâche et à un défi considérables pour fournir des services à l'ensemble du Soudan. ... Il y a une pénurie de médicaments. Nous avons beaucoup de mal à traiter les personnes atteintes de toutes les maladies et les cas de diarrhée sévère. Les défis sont nombreux, nous faisons ce que nous pouvons et nous espérons que les organisations internationales nous aideront davantage afin que nous puissions nous attaquer à ces infections et les contrôler".

Selon les chiffres de l'ONU, plus de 7 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer.

La guerre au Soudan a commencé à la mi-avril après des mois de tensions entre le chef militaire, le général Abdel-Fattah Burhan, et le commandant des forces de sécurité soudanaises, le général Mohammed Hamdan Dagalo.