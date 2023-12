Humour : la percée du "stand-up" au Sénégal

Le Stand-up, comédie gagne du terrain au Sénégal. De plus de jeunes s'intéressent au One-man-show. Africanews en a découvert cette semaine en pleine répétition à l'Institut français de Dakar.

A la recherche d'un public plus large, ils s'apprêtent à prendre part à un spectacle à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. On peut le dire, ils sont atteints par le virus de Stand-up Comédie.

"Tout le monde veut être comédien maintenant, parce que c'est un métier très noble. Tu es sur scène, tu fais rire beaucoup de gens, des gens civilisés, des gens honnêtes. Alors vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui courent. pour être comédiens, c'est juste qu'on manque de soutien,...". Clame Babacar Camara alias Abba No Stress, comédien et créateur de "Abba Show"

Inspirés par le Jamel Comedy Club de France ou encore Gad Elmaleh, l'humour sénégalais s'efforce d'être en phase avec les réalités du pays.

Selon Moustapha Niang alias Toch, comédien et acteur de « Abba Show » "Au Sénégal, ici, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de tabous. On ne touche pas à la religion, on ne touche pas au sexe. Il y a beaucoup de sujets tabous. Il faut donc bien réfléchir pour pouvoir pouvoir faire rire les gens, les faire rire sans les offenser, car les Sénégalais sont trop faciles à offenser".

Ancien tapissier, Mame Balla Mbow, 33 ans, est désormais un comédien à succès ; il est très courtisé par les médias sénégalais.

"C'est un métier, je peux le dire, qui n'est pas respecté au Sénégal, mais c'est au comédien de s'imposer et d'essayer de réussir dans le métier." Estime la star des réseaux sociaux.

En plus, les jeunes sénégalais doivent aussi - briser - la barrière linguistique.

" Parce que le public sénégalais est vraiment dans un petit cocon du "on fait du stand-up en wolof [langue] et on va voir nos stars qui nous parlent wolof". Mais ça n'aide pas forcément non plus leurs comédiens, car ils "Je reste au même endroit et je ne peux pas aller jouer devant un public qui n'est pas du tout sénégalais. Il y a aussi des Sénégalais qui ne comprennent pas le wolof, donc c'est un peu gênant." Déplore Pavely Manga, comédienne congolaise

Le stand-up s'empare du Sénégal, avec de jeunes comiques, reconnus bien au-delà des frontières du pays.