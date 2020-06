Covid-19 au Sénégal : un célèbre comédien souffre de rejet après sa guérison

Le célèbre humoriste du Sénégal, Samba Sine, surnommé affectueusement Kouthia, est l’un des nombreux survivants de la covid-19.

Après des moments de célébration de sa sortie de maladie, il est confronté à la lourde tâche de survivre au rejet et à la stigmatisation. Le comédien de 49 ans a passé 20 jours en soins intensifs. Il raconte l‘épreuve.

“C‘était très difficile, car il y avait cinq personnes là-bas, et chaque jour la mort de quelqu’un était annoncée, et j‘étais le seul qui restait. Le dernier jour, j’ai tourné (la tête) vers la droite, j’ai vu qu’il n’y avait personne à gauche, je me suis tourné vers la gauche, il n’y avait plus personne, seulement moi. Puis j’ai eu peur.

Fuir les personnes malades les rend encore plus malades psychologiquement. Je pense que c'est vraiment du racisme médical.

Comme beaucoup d’autres, il est ostracisé dans sa communauté, découragé d’aller à l’hôpital et est constamment soupçonné de propager le virus.

“Fuir les personnes malades les rend encore plus malades psychologiquement. Je pense que c’est l’occasion de leur souhaiter bonne chance, de les encourager, mais pas de les fuir. Je pense que c’est vraiment du racisme médical”.

Kouthia a été testé positif pour à la Covid-19 au début du mois de mai et a depuis fait face à ce qu’il appelle le “racisme médical”.

Il plaide pour un comportement plus positif envers les survivants de la Covid-19.