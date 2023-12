L'intérêt pour l'art contemporain africain en hausse

Dans cette galerie d'art située au cœur de la capitale ougandaise, Kampala, sont accrochées des peintures abstraites d'une artiste ougandaise.

Les peintures de Charlene Komuntale, artiste contemporaine, font partie des nombreuses œuvres d'artistes africains qui ont orné les murs de cette galerie au fil des ans.

L'art contemporain africain a une histoire riche et diversifiée qui remonte à la préhistoire, avec une variété d'expressions artistiques, y compris la sculpture, les masques, les peintures et les textiles.

Pendant longtemps, les artistes africains n'ont pas bénéficié de la même reconnaissance que leurs homologues européens et américains.

Toutefois, une nouvelle tendance vient bouleverser la donne : de nombreux collectionneurs d'art s'intéressent désormais à l'art contemporain africain, comme l'explique Daudi Karungi, artiste et conservateur à la galerie Afriart :

"C'est une période formidable pour l'art africain et les Africains, car pendant de nombreuses années, il a été négligé, on ne s'y intéressait pas... jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, je dirais", explique-t-il.

Karungi explique que dans le passé, la plupart des collectionneurs d'art africain contemporain étaient des expatriés qui travaillaient sur le continent.

Les Africains de souche ne prêtaient pas beaucoup d'attention aux histoires racontées par l'art et négligeaient le secteur, ce qui a conduit de nombreux artistes à vendre leurs œuvres à des acheteurs extérieurs au continent.

Avec la modernisation et l'exposition aux différentes cultures ces dernières années, l'industrie de l'art a connu une augmentation significative de la clientèle locale qui consomme de l'art africain, explique Karungi.

"La classe moyenne s'est développée, les gens ont construit des maisons, ils ont de grands murs qui les regardent et ils doivent donc remplir ces murs", explique-t-il.

"Auparavant, le marché était constitué d'expatriés déjà sensibilisés à l'art et travaillant dans une ambassade, par exemple. Aujourd'hui, ces personnes sont toujours présentes, mais la classe moyenne ougandaise les a également rejointes.

Des collectionneurs d'art comme Linda Mutesi ont joué un rôle de premier plan pour faire en sorte que certaines œuvres d'art africaines restent sur le continent.

Elle raconte que pendant longtemps, le continent a perdu ses pièces de valeur au profit de collectionneurs internationaux.

"Vous vous rendez compte qu'il y a eu une sorte de trou noir dans lequel les gens ont confiné le continent, ils continuent à prendre et j'ai le sentiment que nous abordons la collection d'art comme une intervention", déclare Linda Mutesi.

"Nous sommes en quelque sorte en train de sauvegarder et de dire qu'il ne faut pas que cela continue, qu'il ne faut pas que l'hémorragie de ces œuvres et de toute cette propriété intellectuelle quitte le continent, mais qu'il faut la garder ici", ajoute-t-elle.

Au fil des ans, l'art africain a évolué, reflétant les changements sociaux, politiques et culturels sur le continent.

Lillian Nabulime sculpte des œuvres d'art complexes depuis des décennies.

Dans son atelier situé dans la banlieue de Kampala, la capitale, Lillian Nabulime travaille sur une figure féminine qu'elle espère achever et vendre bientôt.

Elle se dit enthousiasmée par la récente vague de collecte d'œuvres d'art et par les différents supports et matériaux utilisés par les artistes pour créer leurs œuvres.

"L'art ne se limite pas à la peinture, à la sculpture ou à la céramique. Il s'étend désormais à la mode, au cinéma, à la vidéo. Cela signifie que l'éventail s'est élargi", dit-elle.

"Il existe un large éventail de concepts, ce qui signifie que les gens sont attirés par un large éventail d'œuvres d'art parmi lesquelles ils peuvent choisir.

Pour Nabulime, la mondialisation et l'accès aux médias sociaux ont joué un rôle important dans la croissance du marché de l'art africain en créant des opportunités pour les artistes africains de présenter leur travail au niveau international.

"De plus en plus d'artistes vendent leurs œuvres et je pense que d'autres moyens de vente sont apparus, comme les médias sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Tous ces artistes peuvent exposer leurs œuvres et les vendre", explique-t-elle.

"Les galeries se portent également mieux que jamais, ce qui laisse espérer que l'art se vendra."

Selon le rapport Art Basel 2023, les artistes africains contemporains ont vu un nombre record d'œuvres vendues aux enchères (plus de 2 700) - presque deux fois plus qu'avant la pandémie de COVID-19.

Pour la seule année 2022, les œuvres d'artistes contemporains nés en Afrique ont généré 63 millions de dollars (USD) aux enchères, contre un précédent record d'environ 47 millions de dollars (USD) en 2021.