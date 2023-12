RDC : Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, s'allie au M23

Une nouvelle alliance politico-militaire ? - à quelques jours de la présidentielle en République démocratique du Congo prévue le 20 décembre prochain affole la toile et laisse l'opinion pantoise.

C’est à Nairobi, la capitale du Kenya que de la création d'"Alliance Fleuve Congo’’, a été officialisée ce vendredi. À la manœuvre, Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale. Il s'allie ouvertement dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux à plusieurs mouvements rebelles, dont le M23 qui a repris les armes contre le pouvoir en novembre 2021. Le Mouvement actif dans l’Est de la RDC et soutenu par le Rwanda selon des sources était d’ailleurs représenté à Nairobi par son président Bertrand Bisimwa.

Corneille Nangaa, annonce que sa plateforme compte actuellement 17 partis politiques et deux regroupements politiques et plusieurs groupes armés. Ce proche de l’ex-président Joseph Kabila, appelle les groupes armés qui écument des pans entiers de la RDC à rejoindre son mouvement.

‘’Alliance Fleuve Congo’’, doit, selon son fondateur, sauver la RDC qui navigue dans une instabilité chronique depuis trois décennies, principalement en raison de la faiblesse et de l'absence de l'Etat, rétablir sa souveraineté et en finir avec l'insécurité.

C'est une porte vers un nouveau salut que promet Corneille Nangaa qui dit vouloir mettre tout en œuvre pour réussir à ramener la stabilité ; créer un environnement économique plus adéquat face à l'échec de la politique actuelle.

Celui qui est en guerre ouverte contre Kinshasa, dénonce également la "spoliation des biens publics", des "détournements de fonds".

Corneille Nangaa, a par ailleurs remercié les autorités kényanes pour leur hospitalité. Nairobi, dont les soldats engagés dans la force est-africaine ont récemment quitté la RDC accusés d'être de connivence avec les groupes rebelles, dont le M23. La présence de ce néo-chef ‘’ rebelle’’ dans la capitale kényane interroge.

Une guerre ouverte déclarée

Depuis son exil, au cours des derniers mois, Corneille Nangaa n'a cessé de multiplier les pics contre Félix Tshisekedi dont il avait proclamé la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018. En septembre dernier, dans un tweet il affirmait l'existence d'un accord entre l'ex-président Joseph Kabila et son successeur : un accord politique existe bel et bien. Il a précédé la publication des résultats définitifs. J’en suis l’un des co-rédacteurs. Cet accord inaltérable a été signé devant témoins, par le Président Tshisekedi et son prédécesseur, avait écrit Nangaa. Des propos rejetés par le président Tshisekedi qui en exigé les preuves de ces allégations.