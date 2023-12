Élections en RDC : les jeunes veulent plus d'opportunités

Dans les rues animées de Kinshasa, ils sont des millions qui iront aux urnes le 20 décembre prochain pour choisir leur président de la république. Gédéon qui est âgé de 22 ans et qui gagne sa vie en transportant ses compatriotes entrera dans l'isoloir avec de nombreuses attentes .

"Je n'ai jamais rêvé d'être chauffeur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne suis pas destiné à travailler uniquement pour les gens, je dois aussi être un employeur, c'est pourquoi je veux retourner à l'école pour réaliser mes rêves".

Les jeunes, qui, constituent un bloc électoral important souffrent de sous-emploi chronique. Plus de 60 % des 100 millions d'habitants du pays ont moins de 20 ans. Raphael Rubangiza fait des études en génie civil et il est inquiet pour l'avenir.

"Parce que je vois aussi il y a des jeunes qui ont fait par exemple les BTP, ils sont des ingénieurs, mais par curiosité même si vous leur posez des questions, vous allez voir, ils sont dans le commerce, tout ça, transport, tout ça, vous posez des questions, mais la faute est due à quoi, la faute est due au pays, les jeunes ne sont pas bien encadrés."

Les principaux candidats à la présidentielle se sont tous engagés à créer davantage d'emplois. le président sortant Félix Tshisekedi ayant promis de 6,4 millions d'emplois en cas de second mandat.

"Vraiment de ma part, j’attends de ces élections, premièrement il faut qu'il y ait la transparence et que la vérité soit observée au niveau des urnes et que on vote utile et après ça, après avoir voté utile, on espère avoir vraiment des électeurs, des élus compétents."

Alors qu'ils aspirent à plus d'opportunités dans le pays, les jeunes congolais espèrent aussi un retour définitif à la paix dans le nord-est du pays en proie à des conflits armés depuis des décennies.