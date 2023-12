Piégés par les inondations, des centaines de Kenyans évacués

L'armée kényane a accéléré ses opérations de sauvetage pour évacuer des centaines de personnes piégées par les inondations qui ont frappé de nombreuses régions de ce pays d'Afrique de l'Est.

Le service météorologique du Kenya a averti que de fortes pluies se poursuivraient au cours de la nouvelle année, exhortant les habitants des plaines et des zones sujettes aux inondations à évacuer.

Gabey Aliow Issak, 65 ans, n'a pas pu être soignée suite à une chute : " En fuyant les pluies et les inondations, je suis tombée et je me suis cassé la main. Après l'incident, ma famille et moi sommes venus ici, aussi bien les jeunes que les personnes âgées se réfugient . Depuis, nous attendons que soit apportée une solution à ce problème. Nous demandons au gouvernement de nous aider.''

Dans le nord du Kenya, des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur bétail, leurs terres agricoles et leurs maisons à la suite de ces inondations, décrites par les organisations humanitaires comme étant les pires depuis 100 ans.

Ismail Musa décrit une catastrophe humanitaire : "La nourriture manque, c'est notre principal problème. Nous n'avons pas de moustiquaires, rien pour dormir et il y a des serpents. Les gens se plaignent car une femme a accouché sans aide médicale.''

Une équipe internationale de scientifiques a rapporté la semaine dernière que le changement climatique dû à l'activité humaine, a multiplié par deux l'intensité des pluies qui s'abattent actuellement sur l'Afrique de l'Est.

Le haut-commissaire britannique Neil Wigan a visité le comté isolé de Mandera, où une grave sécheresse avait anéanti les moyens de subsistance des habitants. "Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels tout le monde est confronté dans le monde, et on peut le constater immédiatement dans des régions comme le nord du Kenya. La sécheresse, la mort du bétail et maintenant les inondations ont des répercussions dramatiques sur les moyens de subsistance de la population," a-t-il expliqué.

Les inondations au Kenya ont fait au moins 170 morts et plus de 600 000 déplacés depuis le début des fortes pluies en novembre, selon la Croix-Rouge, qui participe aux opérations de secours.