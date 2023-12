En campagne électorale, Katumbi promet de "libérer la RDC"

En meeting électoral samedi, Place Sainte-Thérèse, dans la commune de Kimbanseke, dans l'est de Kinshasa, Moïse Katumbi, a promis de ‘’ libérer’’ son pays. Mais pas que, le candidat du parti Ensemble à l’élection présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo s'est aussi engagé à '' Libérer la RDC''.

"Je suis venu changer le pays, je suis venu libérer le pays, fils du Congo, qu'allons-nous libérer ensemble ? (Réponse de l'auditoire : le pays), quelle est la date ? (Réponse de l'auditoire : le 20). Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour louer des avions, j'ai dit que je leur donnerai l'argent pour organiser les élections, ai-je mal agi ? (Réponse du public : non)", a-t-il échangé avec ses partisans.

Le riche homme d’affaire est attaqué pendant la campagne sur sa nationalité jugée douteuse. Dernière sortie en date sur la polémique, celle de Jean Pierre Bemba, ministre congolais de la défense qui a insinué que l’ancien gouverneur du Katanga était zambien.

"On dit que je suis un étranger (Réponse de l'auditoire : Non). Qui sont les étrangers (Réponse de l'auditoire : Eux). Lesquels ont fait plus de 666 voyages à l'étranger (Réponse du public : Eux'', questions posées au public par Moise Katumbi.

Au démarrage de la campagne officielle, le 19 novembre, il y avait 26 candidats à la présidentielle, élection à un seul tour organisée dont Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat.

Depuis, quatre se sont ralliés à Moïse Katumbi : Augustin Matata Ponyo, Seth Kikuni, Franck Diongo et Delly Sesanga.

Parmi les opposants encore en lice figurent Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes violées. La clôture de la campagne est fixée au 18 décembre.