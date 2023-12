Présidentielle en Egypte : al-Sissi en route pour un troisième mandat

L'Egypte se prépare à une élection présidentielle qui devrait voir le président sortant Abdel Fattah al-Sissi remporter un troisième mandat, malgré la grogne sociale du fait de la grave crise économique.

C'est le 28 mai 2014, que l'ex-chef de l'armée a été élu pour la première fois avec 96,90% des voix, après avoir éliminé toute opposition.

Abdel Fattah Sissi dirigeait de facto l'Egypte depuis près d'un an, après avoir destitué et fait emprisonner l'islamiste Mohamed Morsi, premier chef d'Etat du pays élu démocratiquement puis lancé une implacable et sanglante répression contre ses partisans, notamment la confrérie des Frères musulmans considérée comme organisation terroriste.

En mars 2018 Sissi est réélu pour un second mandat avec plus de 97% des voix au milieu des accusations de violations des droits de l'homme.

Les ONG accusent le pays de mener une répression croissante sur toute forme d'opposition, islamiste ou libérale. Le Caire nie ces allégations, évoquant un impératif de stabilité et de lutte antiterroriste. L'Union européenne dénonce des arrestations d'opposants et de personnalités de la société civile.

En avril 2019, une révision constitutionnelle controversée, approuvée par référendum à 88,83%, renforce ses pouvoirs, prolonge son mandat à six ans et lui permet de briguer un troisième mandat.

Le scrutin se tiendra du 10 au 12 décembre sur l'ensemble du territoire. . Quelque 9 400 bureaux de vote, 15 000 employés de la Justice sont mobilisés sur une période de vote étalée sur trois jours. Les électeurs vivant à l'étranger ayant commencé à voter le 1er décembre. Le nom du vainqueur sera annoncé le 18 décembre à moins qu'il faille organiser un second tour. Ce scénario semble néanmoins peu probable à la lumière des élections de 2014 et 2018.