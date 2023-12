Joyce Banda : "Nous sommes obligés de maintenir la paix en Afrique"

Joyce Banda, l'ancienne présidente du Malawi de 2012 à 2014 a participé à la 3e édition de la biennale de Luanda, autour du thème Éducation, culture de la paix et citoyenneté africaine comme instruments du développement durable du continent.

Elle a apporté tout son soutien à la médiation africaine entre les deux républiques la RDC et le Rwanda mené par le président angolais.

"Je pense qu’ils ont donc le pouvoir d’organiser de tels événements parce qu’ils savent mieux que nous. Nous sommes tenus de profiter de leur expérience, car là où nous nous dirigeons, nous sommes moralement obligés de maintenir la paix sur le continent africain. Mais les gens qui doivent mener cette croisade doivent être ceux qui ont traversé le conflit. J’ai dit au président Lourenço que je le soutenais fermement et que l’Afrique le soutenait. Vous avez vu ce qui s’est passé à la conférence cette fois-ci."

Cette biennale a été mise en place suite à une décision des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine adoptée au cours de sa 24ème session ordinaire tenue en 2015. Les échanges qui ont lieu sur trois jours du 22 au 24 novembre derniers ont permis d'évaluer le niveau de la démocratie sur le continent.

"Tous les dirigeants africains, qu’ils soient en poste ou non, doivent être unis parce que nous avons travaillé extrêmement dur pour bâtir nos démocraties dans nos pays. Certains pays, sont très fragiles. Nous ne devons pas perdre cela et nous devons garder cela. En même temps, nous voulons que notre institution comme l’Union africaine soit vigilante, qu’elle sanctionne toutes les actions qui tentent de nous détourner de la démocratie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je dis, c’est que s’il y a des problèmes, ils doivent intervenir, nous aider et nous appuyer afin que nous ne soyons pas frustrés et que nous ne nous éloignions pas des démocraties que nous avons bâties."

La Biennale de Luanda a servi de plateforme pour les questions relatives à la mise en œuvre d'une éducation de qualité, de la citoyenneté africaine, de l'intégration continentale, de l'action climatique, de l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies de l'information et de la communication, de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que de la consolidation de la gouvernance démocratique et l'état de droit en Afrique.