RDC : l'UE annule sa mission d'observation des élections

En RDC, l’Union Européenne jette l’éponge. Elle a annoncé mercredi l’annulation de sa mission d’observation des élections prévues dans le pays en décembre.

Mardi déjà, elle alertait sur les difficultés pour ses observateurs de se déployer sur l’ensemble du territoire.

L’UE invoque des raisons sécuritaires et logistiques notamment l’absence des équipements de télécommunications essentiels.

Nonobstant cette déconvenue, et selon les déclarations de la porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne, il est prévu de maintenir une mission d'experts électoraux pour observer le processus électoral depuis Kinshasa, la capitale. Une réflexion menée avec les autorités congolaises.

Les électeurs sont appelés aux urnes en RDC le 20 décembre sur fond de conflit armé dans l’Est.

Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Il a pour adversaires entre autres, Moise Katumbi et Martin Fayulu.

Cette mission d'observation électorale européenne, serait la première en RDC depuis plus de 10 ans. Elle avait été annoncée début novembre par le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. "Les prochains mois seront décisifs pour la consolidation démocratique en RDC et la coopération bilatérale entre la RDC et l'UE", avait-il souligné.

En attendant, "L'UE encourage les autorités de la RDC et toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts pour faire en sorte que le peuple congolais puisse exercer pleinement ses droits politiques et civils légitimes lors des prochaines élections".