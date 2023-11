Guerre Israël-Hamas : de nouveaux camions d'aide humanitaire à Gaza

Alors que la trêve à Gaza a été prolongée de deux jours, de nombreux camions d’aide humanitaire continuent d’affluer par le poste-frontière de Rafah, dans le sud de la bande.

Une soixantaine de véhicules a acheminé du matériel médical pour les hôpitaux qui fonctionnent encore. Onze ambulances ont également été livrées à l’hôpital al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Au total, selon l’ONU, plus de 250 camions sont entrés dans l’enclave palestinienne depuis le début de cette pause. Depuis vendredi, dans le cadre de l’accord entre Israël et le Hamas, 39 otages israéliens ont été libérés, ainsi que 119 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, parfois sans procès. Cette trêve offre un répit à la population palestinienne, dont les besoins, selon l’ONU, sont ‘sans précédent’. Près de 15 000 personnes, dont plus de 6 000 enfants ont été tués par des bombardements israéliens.