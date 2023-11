RDC : l'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire

La crise humanitaire inquiète les Nations unies dans l'Est de la République démocratique du Congo.

De violents affrontements entre groupes armés et Forces loyalistes, plus de 450 000 déplacés au cours des six dernières semaines dans les territoires de Rutshuru et Masisi au Nord-Kivu. Et des déplacés à la merci de la charité internationale.

« Mais nous ne voulons pas de cette vie de mendicité. À la maison, nous avions des champs, du bétail et nous vivions très bien. Le plus important est d’arrêter la guerre pour que nous puissions rentrer chez nous ». Clame Jean-Baptiste Munyanzinza, déplacé Congolais.

La gravité de la crise est encore exacerbée par l’accès humanitaire limité aux personnes qui en ont le plus besoin, principalement en raison de l’obstruction des principales routes. Coupées de l’aide humanitaire essentielle, environ 200 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays sont actuellement bloquées. Malheureusement, 100 000 personnes supplémentaires devraient être confrontées à des restrictions d'accès dans les prochains jours si les tendances actuelles au conflit persistent. À Bushagara, dans le territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu, plus de 15 000 personnes ont bénéficié d'abris d'urgence sur un site construit par le HCR et d'autres partenaires.

La gravité de la situation est soulignée par le récit angoissant des déplacés de Saké, qui arrivent par dizaines de milliers dans cette ville située à 35 kilomètres à l'ouest de Goma. Ayant d’abord été déplacés dans des zones où l’aide n’était pas accessible, ils affirment avoir fait des choix par dépit, notamment des hommes risquant la mort pour nourrir des enfants affamés et des femmes risquant d’être violées pour ramasser du bois de chauffage.

Les rapports de suivi fournis par le HCR et ses partenaires en octobre font état de plus de 3 000 violations des droits humains en octobre. Soit, près du double du chiffre du mois précédent. Les viols et les assassinats arbitraires figurent en bonne place dans ces résultats, au même titre que les enlèvements, l'extorsion et la destruction de biens.

Le nombre global de violations signalées contre des enfants entre juillet et septembre 2023, est en forte augmentation (130 %), atteignant les 2018 cas. Cela s'ajoute au nombre déjà élevé de violations signalées pour le premier semestre de l'année. La réponse humanitaire en RDC est considérablement sous-financée. Pour 2023, le plan d'assistance humanitaire coordonné, qui couvre à la fois les besoins financiers du HCR et de l’UNICEF, est fixé à 2,3 milliards de dollars. Cependant, à ce jour, il n’est financé qu’à 37 %.