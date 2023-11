Nigeria : affrontements entre djihadistes, plus de 60 morts redoutés

De féroces combats ont opposé ce weekend des combattants de Boko Haram à un autre groupe djihadiste, affilié à l'Etat islamique, dans la région du lac Tchad, ont indiqué lundi des miliciens anti-djihadistes, en évoquant "plus de 60 morts".

Les combats ont eu lieu vendredi et samedi lorsque des combattants de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont tendu une embuscade à une flotte de bateaux de Boko Haram sur l'îlot de Kaduna Ruwa, dans le lac Tchad situé à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, ont indiqué ces sources.

"Les combats ont commencé vers 16h (15h GMT) et se sont poursuivis jusqu'à samedi matin. Neuf bateaux de Boko Haram et tous les combattants qui s'y trouvaient ont été coulés", a déclaré à l'AFP Ibrahim Liman, un chef de milice anti-djihadiste dans la région.

En plus des combattants, plusieurs dizaines d'otages enlevés deux semaines plus tôt étaient présents sur ces bateaux. "Au moins 60 personnes sont mortes, au bas mot, si l'on compte les combattants et leurs dizaines d'otages", a assuré M. Liman.

"Nous n'avons pas de bilan définitif des combats mais il y aura certainement plus de 60 morts. Neuf bateaux ont coulé, et (...) nous savons que les rebelles les chargent beaucoup quand ils sont en opération", a ajouté un autre chef de milice anti-djihadiste, Kabiru Habu.

Aucun corps n'a toutefois été retrouvé pour l'instant, selon les sources locales, et aucune confirmation de ce bilan n'était disponible lundi auprès des autorités locales.

Deux semaines plus tôt, des combattants de Boko Haram avaient quitté leur campement de la région de Diffa au Niger pour rallier l'île de Doron Baga sur la rive nigériane du lac Tchad, terrorisant au passage les habitants par des pillages et des enlèvements, a raconté à l’AFP Sallau Arzika, un pêcheur du village de Baga.

Ils ont enlevé plusieurs dizaines de personnes, dont des pêcheurs et au moins huit femmes peules, selon M. Arzika et Labo Sani, lui aussi pêcheur.

Les djihadistes ont décapité l'un des pêcheurs et ont confié sa tête à d’autres pêcheurs chargés de l'amener à un contingent militaire au Cameroun pour les menacer d'une attaque, selon ces sources.

Ils ont été interceptés par des troupes de l'ISWAP qui ont ensuite traqué leurs rivaux et donné l'assaut contre les combattants de Boko Haram et leurs otages.

En février et mars, les deux factions de Boko Haram et de l’ISWAP s'étaient affrontées pour le contrôle des îles du lac Tchad. Chacune a perdu de nombreux hommes au combat, selon les pêcheurs et les miliciens anti-djihadistes locaux.

Le conflit djihadiste a causé la mort de plus de 40 000 personnes dans le nord-est du Nigeria et le déplacement de plus de 2 millions de personnes depuis 2009.