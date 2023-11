Sénégal : les avocats de Sonko confiants malgré la decision de la Cour Suprême

"(La décision d'aujourd'hui) est certes décevante, mais le combat n'est pas perdu", déclare Me Saïd Larifou, avocat d'Ousmane Sonko.

Les avocats d’Ousmane Sonko son restés confiants, alors quel la Cour suprême du Sénégal a cassé vendredi un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. La cour avait été saisie par les avocats de M. Sonko pour contester sa radiation des listes électorales sénégalaises après une condamnation dans une affaire de mœurs.

Le mois dernier le tribunal de Ziguinchor, la ville dont M. Sonko est le maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle de février 2024 dont il serait l'un des principaux candidats. L'Etat avait fait appel de cette décision.

Dans la matinée, la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) à Abuja avait infligé un autre coup sévère au candidat -- qui dénonce de longue date un complot du président Macky Sall pour l'éliminer politiquement et une justice instrumentalisée -- en jugeant que l'Etat du Sénégal n'avait pas violé ses droits.

Me Elhadj Diouf, avocat de l'Etat du Sénégal jubilait à la sortie du tribunal : "On a gagné ce matin, on a gagné dans l'après-midi. On a désavoué le juge de Zinguinchor, la vérité a triomphé, vive la vérité."

Le bras de fer de M. Sonko avec l'Etat dans plusieurs affaires politico-judiciaires tient le Sénégal en haleine depuis deux ans et demi et a déclenché les troubles les plus meurtriers depuis des années dans le pays.

Ses discours souverainiste et panafricaniste, lui valent une forte adhésion chez les moins de 20 ans qui représentent la moitié de la population.