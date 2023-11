RDC : intense activité du volcan Nyamuragira

Le volcan Nyamuragira, situé au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo est en activité depuis le 4 novembre. L’annonce a été faite par l'Observatoire volcanique de Goma, la capitale provinciale.

L'activité serait concentrée à l'intérieur du cratère à une profondeur d'environ vingt mètres.

L'institut scientifique congolais chargé de la surveillance des volcans Nyiragongo et Nyamuragira précise cependant que la situation n’est pas critique. Alors même qu’il souligne la présence d’une lueur rouge et d’un panache de gaz visibles dans le Nyiragongo, le Masisi et le Rutshuru.

Face à ces données, le niveau d’alerte est ‘’jaune’’, aussi, un appel au calme et à la vigilance a-t-il été lancé l'Observatoire volcanique de Goma.

La dernière éruption majeure du volcan Nyamuragira remonte à 2011. Elle est considérée comme la plus importante depuis 100 ans.