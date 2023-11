France : la loi sur l'immigration va produire des sans papiers, selon Akli Melouli

En France, des sénateurs socialistes, parmi lesquels Akli Melouli ont exprimé leur opposition à une loi sur l'immigration qu’ils jugent "indigne" et "truffée de préjugés racistes" à la veille de son adoption à la chambre haute.

Akli Melouli explique : "C’est une loi qui va produire des sans-papiers. Quand on a demandé effectivement des amendements pour leur dire qu’il faut prendre en compte des dispositifs spécifiques, ça été rejeté donc en fait, ils préfèrent livrer les gens aux réseaux parallèles, et les mettre dans la clandestinité, les fragiliser. Cette loi est contraire à ce qu’ils voulaient faire et au lieu de gérer le flux migratoire et régler le problème des sans-papiers, cette loi va plutôt générer des sans-papiers."

Les 348 sénateurs doivent se prononcer à 14 h 30 ce mardi 14 novembre, sur le projet de loi immigration, projet phare du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Akli Melouli souligne le manque apparent de stratégie au sein de la majorité sénatoriale: "Au sénat la majorité de la droite a d'ailleurs perdu sa boussole car ils votent des amendements avec l’extrême droite et ça devient un peu inquiétant."

Les parlementaires socialistes fustigent les mesures introduites par la droite sénatoriale, comme la suppression de l'aide médicale d'État, la facilitation des expulsions d'étrangers délinquants, ou encore le conditionnement des allocations familiales.