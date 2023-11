La croissance de la population mondiale poursuit une tendance au ralentissement

L'espèce humaine a dépassé les 8 milliards, avec une durée de vie plus longue compensant une diminution des naissances, mais la croissance de la population mondiale poursuit une tendance à long terme au ralentissement, a déclaré jeudi le Bureau du recensement des États-Unis.

Le bureau estime que la population mondiale a dépassé le seuil le 26 septembre, une date précise que l'agence a dit prendre avec précaution.

Les Nations Unies ont estimé que ce chiffre avait été dépassé dix mois plus tôt, après avoir déclaré le 22 novembre 2022 « Journée des 8 milliards », a souligné le Bureau du recensement dans un communiqué.

L’écart est dû au fait que les pays comptent les personnes différemment – ou pas du tout. Beaucoup manquent de systèmes pour enregistrer les naissances et les décès. Certains des pays les plus peuplés, comme l'Inde et le Nigeria, n'ont pas procédé à de recensement depuis plus d'une décennie, selon le bureau.

Même si la croissance de la population mondiale reste soutenue, passant de 6 à 8 milliards depuis le début du millénaire, son rythme a ralenti après avoir doublé entre 1960 et 2000.

Les taux de fécondité et de naissances sont en baisse

Les personnes âgées sont à l’origine d’une grande partie de l’augmentation récente. L’âge médian mondial, aujourd’hui de 32 ans, est en augmentation, tendance qui devrait se poursuivre vers 39 ans en 2060.

Des pays comme le Canada vieillissent avec une baisse de la mortalité chez les personnes âgées, tandis que des pays comme le Nigéria ont connu une baisse spectaculaire des décès d’enfants de moins de 5 ans.

Entre-temps, les taux de fécondité, ou le taux de naissances par femme en âge de procréer, sont en baisse, tombant en dessous du niveau de remplacement dans une grande partie du monde et contribuant à une tendance sur plus de 50 ans, en moyenne, à une croissance démographique plus faible.

Le nombre minimum de naissances nécessaires pour remplacer le père et la mère dans une population mondiale neutre est de 2,1, disent les démographes. Près des trois quarts de la population vivent désormais dans des pays dont le taux de fécondité est proche ou inférieur à ce niveau.

Les pays dont les taux de fécondité sont proches du niveau de remplacement comprennent l’Inde, la Tunisie et l’Argentine.

Environ 15 % de la population vit dans des régions où le taux de fécondité est inférieur au seuil de remplacement. Les pays ayant de faibles taux de fécondité comprennent le Brésil, le Mexique, les États-Unis et la Suède, tandis que ceux ayant des taux de fécondité très faibles comprennent la Chine, la Corée du Sud et l'Espagne.

Israël, l'Éthiopie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée comptent parmi les pays dont le taux de fécondité est supérieur à 5. Ces pays abritent près d'un quart de la population mondiale.

Seulement 4 % environ de la population mondiale vit dans des pays où le taux de fécondité est supérieur à 5. Tous se trouvent en Afrique.

Les taux de fécondité mondiaux devraient diminuer au moins jusqu’en 2060, et aucun pays ne devrait avoir un taux supérieur à 4 d’ici là, selon le bureau.