France : conférence humanitaire sur Gaza

Paris accueille une conférence humanitaire pour Gaza, réunissant des chefs d'Etat de l'Union européenne, des représentants de l'ONU et de la Croix-Rouge, en l'absence d'Israël.

L'objectif est d'apporter des "réponses concrètes" à la situation des habitants de l’enclave palestinienne, soumis à l'offensive de l'armée israélienne en réponse aux attaques du Hamas sur leur territoire le 7 octobre dernier.

"Aujourd'hui la situation est grave et se dégrade chaque jour d'avantage. Dans l'immédiat c'es à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez le feu. Celui ci doit pouvoir devenir possible", a déclaré le président français.

Philippe Lazzarini, Commissaire général de l'UNRWA a mis en avant la question du statut de la Palestine "Nous devons prendre du recul avant qu'il ne soit trop tard. Mais une véritable perspective de statut palestinien est essentielle, comme vous le dites Monsieur le Président, pour stabiliser la région. Il est dans l'intérêt de tous, y compris d'Israël, de trouver une solution qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix côte à côte".

L'hôte, Emmanuel Macron, a appelé les acteurs humanitaires à agir à Gaza pour une initiative de paix et de sécurité, tout en rappelant à Israël sa responsabilité, en tant que démocratie, de respecter la loi et de protéger les civils.

''La lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait. Le piège du terrorisme est pour nous tous le même: céder à la violence et renoncer à nos valeurs", a-t-il déclaré.

"La souffrance des Palestiniens dure depuis 75 ans", a souligné pour sa part le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh. "Le temps est précieux. Six enfants sont tués par heure" à Gaza, a-t-il dit.

"La solution est de mettre fin à l'occupation, de mettre fin aux colonies. Il faut que la communauté internationale mette fin à cette occupation", a également ajouté le responsable palestinien.

Israël, pour sa part, a nié l'existence d'une telle crise humanitaire à Gaza et conditionne le cessez-le-feu à la libération des otages.